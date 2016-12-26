（中央社記者鍾榮峰台北2016年12月26日電）鴻海（2317）公告，子公司鴻富錦精密電子（煙台）取得中國大陸南京鴻富夏精密電子100%股權，交易金額人民幣1.98億元（約合新台幣9.3億元）。



鴻海表示，此次目的為長期投資。



根據中國大陸企業訊息系統資料顯示，南京鴻富夏精密電子於12月7日成立，註冊資本人民幣1.98億元，經營業務包括精密電子設備、光電技術及相關設備、醫療設備、醫療器械、自動化設備的研發、生產、銷售、技術服務、技術諮詢、技術轉讓；以及自有房屋及設備租賃；自營和代理各類商品及技術的進出口業務等。



根據資料顯示，南京鴻富夏精密電子董事長為鄭光傑，總經理為夏克平。



市場人士表示，鄭光傑也是鴻海集團E次集團副總經理，E次集團其中主責可攜式電視和大電視產品等業務，南京鴻富夏精密電子未來業務是否與推動夏普液晶電視產品有關，值得觀察。