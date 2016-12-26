台南驚見套頭女屍 檢警清查身分中央社 (2016-12-26 21:54)
（中央社台南26日電）台南市安南區北安路一處空地樹叢今天驚見一具腐敗女屍，全身爬滿蛆蟲。女屍遭人以毛線頭套套住，再以膠帶緊束封口，身上沒有任何證件，檢警展開偵辦清查失蹤人口，釐清死者身分。
台南市警局第三分局指出，1名民眾下午3時多到1間廟宇拜拜打掃，路過北安路2段加油站後方空地樹叢時，只見蒼蠅群集飛舞，起先不以為意，待從廟宇返回後，放心不下，再前往查看，卻驚見發黑的手從樹叢露出，嚇得趕緊報警。
警方獲報趕往封鎖現場，初步了解，女屍外觀腐敗腫脹，流出屍水，全身爬滿蛆蟲，死亡多日。死者頭部遭人以毛線頭套套住，再以膠帶緊束封口，年紀約40多歲，身上沒有任何證件。
警方初判，加油站車輛往來頻頻，發現屍體處應該不是命案第一現場。目前已將屍體移往市立殯儀館，等候檢方會同法醫相驗死因。
目前警方先調閱加油站週邊路口監視器畫面，清查可疑往來人車、訪查是否有目擊民眾，並採集死者指紋就刑案紀錄送刑事警察局比對；另外也依南部縣市符合相關特徵失聯通報人口，先查清死者身分。1051226
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