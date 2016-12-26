單獨環行世界新紀錄 法航海家英雄入港中央社 (2016-12-26 21:43)
（中央社法國布勒斯特26日綜合外電報導）法國人柯維爾單獨不靠港航海環繞世界寫下新猷，今天上午駛進法國布勒斯特港時，受到英雄式歡迎。
柯維爾（Thomas Coville）駕駛他長31公尺的三體帆船Sodebo Ultim完成環繞地球行程，昨天以49天3小時7分鐘又38秒改寫紀錄。
48歲的柯維爾流著淚說：「我非常高興完成這個夢想。」他先前嘗試4次機會，都未能打破紀錄。
柯維爾昨天下午抵達法國大西洋岸終線，在船上度過最後一晚。
他抵達布勒斯特（Brest）告訴LCI新聞台說：「我10年來一直為這目標努力...現在很激動。」（譯者：中央社羅苑韶）1051226
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