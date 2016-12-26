鴻海子公司成立南京鴻富夏精密電子中央社 (2016-12-26 21:37)
（中央社記者鍾榮峰台北26日電）鴻海公告，子公司鴻富錦精密電子（煙台）取得中國大陸南京鴻富夏精密電子100%股權，交易金額人民幣1.98億元（約合新台幣9.3億元）。
鴻海表示，此次目的為長期投資。
根據中國大陸企業訊息系統資料顯示，南京鴻富夏精密電子於12月7日成立，註冊資本人民幣1.98億元，經營業務包括精密電子設備、光電技術及相關設備、醫療設備、醫療器械、自動化設備的研發、生產、銷售、技術服務、技術諮詢、技術轉讓；以及自有房屋及設備租賃；自營和代理各類商品及技術的進出口業務等。
根據資料顯示，南京鴻富夏精密電子董事長為鄭光傑，總經理為夏克平。
市場人士表示，鄭光傑也是鴻海集團E次集團副總經理，E次集團其中主責可攜式電視和大電視產品等業務，南京鴻富夏精密電子未來業務是否與推動夏普液晶電視產品有關，值得觀察。1051226
關鍵字：
其他財經新聞更多財經新聞
編輯首推
摘星工廠
蔡康永
我是馬克
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
adidas 梅西．adidas L．adidas 背包．ADIDAS 鞋袋．adidas ZX750．Adidas CC FRESH．adidas 慢跑鞋．adidas nba．ADIDAS element．adidas 滾珠．adidas 短T．Adidas 懶人鞋．Adidas 皮包．Adidas bra．手錶 adidas．adidas M63455．ADIDAS NEO．ADIDAS CLASS．Adidas 緊身．ADIDAS SMITH．adidas POLO 衫．adidas 網球．Adidas 洞洞鞋．ADIDAS m18721．adidas 毛巾．貝殼 adidas．adidas 麂皮．adidas 後背包．ADIDAS SUPERSTAR II．adidas 板鞋
傳京掃黃，著名投資人被抓，被投創業者撈人（名單）【北京新浪網】
美國父母從不打孩子，卻能把孩子教育好【北京新浪網】
考研人數首破200萬！本科就業真有這麼難？【北京新浪網】
新版租屋定型化契約上路 房屋租賃2017年將納管【網路地產王】
專家談高價葯回扣 鼓勵醫院處方外流【北京新浪網】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》