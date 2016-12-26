在聖誕節的溫馨氛圍中，神州半島隊際高爾夫球擂台賽於12月25日結束總決賽的比拼，前期排位賽積分榜前八球隊決出了各自最終的排名。海南精英高爾夫球隊自第三場排位賽奪冠以來，保持優勢走到了總冠軍的位置，萬寧大豐收高爾夫球隊、海南官塘溫泉度假區高爾夫球隊分獲亞軍、季軍，分別捧起了組委會特別定製的鈞瓷獎杯。

「比賽+度假」的辦賽理念

神州半島隊際高爾夫球擂台賽創辦於2015年，採用了「擂台賽」的特殊賽制，經過8場排位賽的循環攻擂，總積分榜前八球隊進入總決賽，再採用隊際「比洞賽」的規則通過8進4、4進2、2進1三輪淘汰賽，決出總冠軍。本屆比賽，來自海南本地及北京、上海、重慶、山西、深圳、長沙、成都、貴陽、大連、昆明、西安等省市，以及台灣、香港和新加坡等地區的120餘支球隊的1500餘位球友來到神州半島，在這個隊際賽的擂台上一決高下。

「我們採用循環攻擂的擂台賽賽制，對比國內其他隊際比賽，還是一個創新的概念，既保證單場比賽的吸引力，又有持續的關注，深受球友喜愛。」神州高爾夫球會總經理助理陳銳說，「同時，我們還提倡球友在比賽的同時帶家人來度假，享受生活。神州半島有頂級的球場，有頂級的酒店，有頂級的沙灘俱樂部，還有那麼好的房子，來這裏，絕對是度假的最佳選擇。」

「比賽+度假」是神州半島隊際高爾夫球擂台賽倡導的辦賽理念，既有比賽的嚴肅性、競技性，又讓參賽的球友享受到度假的感覺。在賽事安排上，神州半島攜手國內領先的高爾夫賽事運營公司朝向集團為參賽球友提供從接機、住宿、飲食，到打球、遊玩的一條龍服務，有意向置業的球友或家屬，還安排了房產參觀活動。在競賽組織上，參賽隊員報到當晚，賽事組委會便組織各隊隊長和裁判召開「隊長會議」，宣布賽事規則，並提醒隊長各項注意事項。同時，隊長開始「排兵布陣」，上交出場隊員組合及順序表，一旦確認，名單便不可更改。在比賽分組上，除了遵循絕對不能同隊四名隊員一組的基本原則外，賽事組委會還盡量將同一城市的球隊分開，以避免作弊的可能。一旦出現規則問題，現場裁判在賽事組委會的支持下採取嚴格措施，遵照《競賽規程》和國際通行的《高爾夫規則》，以及賽前制定的當地規則進行處罰，直至取消比賽成績或參賽資格。

「神州半島隊際擂台賽的舉辦，為神州半島帶來了很好的宣傳效果。我們拿出每年10-12月份海南的黃金季節舉辦比賽，並制定遠低於旅行社的參賽價格，足見我們的誠意。在全國球場營業額普遍下降30-50%的時候，我們神州半島球會卻逆勢增長10-20%，一來有我們頂級的球場、酒店、房產設施做後盾，隊際擂台賽的帶動作用也功不可沒。」陳銳說。

神州半島品質獲球友稱讚

神州高爾夫球會球場由東場、西場和錦標賽場三個部分組成，36個標準球洞及5個練習球洞迂迴穿梭於天然沙丘和巨石間，既能舉辦大型比賽，又適合業餘球手談笑揮杆。球場由國際著名高爾夫球設計大師湯姆·韋斯科夫(Tom Weiskopf)精心設計，毗鄰壯麗海景，依傍連綿山景。球場英文名字「The Dunes」，原意為「沙丘」，這也完全體現在了設計概念上，整體設計充分利用了高低不平的海岸沙丘和嶙峋巨石所形成的獨特地貌，將海灘景觀完美地融進球場設計之中，球場內風格獨特的天然沙坑，與周圍環境完美融合，看起來整個球場與環境融為一體，完美和諧，渾然天成。

對於參加擂台賽的業餘高手來說，神州半島球場難易結合，既不刁鑽，但也不容易，要打出好成績，必須靠隊內「排兵布陣」的巧妙和隊員之間的相互配合。總冠軍海南精英高爾夫球隊參加了第三場排位賽，第一輪四人四球賽選取的前四組總成績266桿，平均單輪66.50桿；第二輪最佳球位賽發揮更加出色，前四組總成績245桿，平均單輪61.25桿，這一高度一直保持到總決賽，並最終奪得總冠軍。

「神州半島已經擁有一流的硬體設施，配套了球場、酒店、房產等，還有神州漁港、沙灘俱樂部等餐飲、娛樂設施，球友上島后，除了打球，吃、住、行、娛樂等全部度假需求都可滿足。」陳銳說，「現在我們要做的就是提升服務質量，確保神州球會亞洲第四、中國第二的品質。」

神州半島隊際擂台賽明年會有變化

神州半島隊際擂台賽自2015年創辦以來，已圓滿舉辦2屆比賽，在球友圈中廣泛傳播，普遍受到好評。對於明年比賽的規劃，已有很多期待的聲音。

對此，神州高爾夫球會總經理高軍說：「過去兩屆比賽舉辦得非常成功，也給神州半島各項業務，包括球場、酒店、房產等帶來了十分積極的影響。同時，比賽所呈現出來的榮譽感和度假享受，深受球友喜愛。今年有超過50%的參賽球隊參加了去年的比賽，今年比賽信息剛剛發佈，即第一時間進行了報名，說明我們的工作得到了球友的認可。所以，這項比賽明年會繼續辦，還要擴大規模去辦。」

「比賽的賽制不會大變，我們會保留『擂台賽』這一個創新賽制，因為它已經得到了認可，給球友留下了很好的印象，但整個比賽的組織可能會有一些變化，我們還在進行總結和規劃。」高軍說，「一是參賽選手的招募上，我們有一些新的想法，二是在基礎賽制不變的情況下，有可能增加長打賽、短打賽等趣味性比賽，這些都還在討論當中，也正在徵詢一些參賽球友的意見和建議。」

高軍還認為，比賽經過2年的積累，除了得到球友的認可外，也得到了一些讚助商的特別關注。「今年，我們很感謝開發商中海地產，賽事承辦單位朝向集團，以及我們內部幾個協辦單位神州球會、喜來登度假酒店、福朋酒店的工作，也十分感謝讚助商四川古藺郎酒銷售有限公司、廣東上倫服裝有限公司、深圳市新人王體育用品有限公司、林博彙(北京)及黑龍江省遜克縣人民政府的鼎力支持，為這項比賽添磚加瓦，使其辦得更好。」高軍說，「明年，我們還將繼續加大力度，也歡迎更多的讚助商加入進來，與全國的球友進行互動，為比賽增加更多的內容。」