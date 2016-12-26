俄羅斯緊急事務部素溪(Sochi)搜救單位女發言人雀兒諾娃(Rimma Chernova)說，俄國潛水搜救人員今天(26日)發現25日在黑海(Black Sea)墜海失事的軍機部份殘骸。

雀兒諾娃說：「這架(軍機)殘骸在距離岸邊1英哩，水深27公尺的地方尋獲。」

雀兒諾娃說，潛水搜救人員準備使用遙控潛水機做進一步搜尋，以確認失事軍機殘骸的準確位置與殘骸的大小，再決定下一步要怎麼處理。

俄國新聞通訊社稍早引述不願具名的官員表示，已發現這架軍機的機身殘骸，但是在法新社記者與素溪當地政府聯繫時，卻未獲得對方的證實。

另外，俄國交通部長索科洛夫(Maksim Sokolov)今天稍早表示，這架25日墜毀的軍機，失事原因可能是機師失誤，或者是機械故障。目前還未尋獲這架失事軍機的黑盒子。

這架圖波列夫154型(Tu-154)軍機，25日從俄國的素溪起飛後兩分鐘墜落在黑海，據信機上84名乘客與8名機組員全數罹難。乘客當中包括數十名俄國全球知名的紅軍合唱團(Red Army Choir)團員。

俄國國防部表示，超過3千名救難人員正搭乘32艘船隻，在海上失事現場與沿岸進行搜索。人員之中包括100名來自俄國各地的潛水夫。