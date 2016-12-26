（中央社記者曾依璇巴黎2016年12月26日專電）法國處於高度恐怖攻擊威脅下，法國國家鐵路公司（SNCF）為加強維安，已在耶誕、新年假期間派遣穿著便衣的武裝安全人員在車上巡邏，看起來就像一般乘客。



負責安全事務的法國國鐵秘書長沃隆（Stephane Volant）於法國新聞電台（Franceinfo）證實，穿便衣、且攜帶武器的維安人員已在高速火車（TGV）和大巴黎地區的郊區火車（Transilien）上巡邏。



此外，早在數週前就有3000名安全人員分散在全國鐵路網，他們獲得特殊許可，可執行搜身、搜查行李等維安任務，可穿著便衣做筆錄，也可持武器，身邊還有搜查爆裂物和槍枝的偵察犬。



法國國鐵總裁佩皮（Guillaume Pepy）也在RTL廣播電台說明，便衣安全人員自12月23日起就開始在車上巡邏，但他不願說明人數和巡邏的鐵路路線。



根據報導，這些安全人員必須在法國國鐵擔任5年以上的維安工作，有些人還曾是警察或憲兵，有過射擊經驗，他們在受過訓練後，才能獲得當地警署發給武裝許可。



他們執勤時，通常兩人以上一組，在車站和車上巡邏，也可能坐在車廂，看起來和一般乘客無異。



去年8月，一列從荷蘭到巴黎的大力士高速列車（Thalys）上發生極端份子持槍攻擊案，造成3人受傷，法國國鐵從此案發生後就加強站內巡邏和行李檢查。