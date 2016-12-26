江宏傑獲選國手 臉書標記老婆福原愛中央社 (2016-12-26 21:33)
（中央社記者林宏翰台北26日電）台灣桌球好手江宏傑克服肩傷，今天在花蓮舉行的106年度中華桌球國手選拔賽，3比1擊敗呂柏賢，拿下國手資格，賽後在臉書貼文，標記老婆福原愛。
江宏傑的貼文寫到「謝謝大家這幾天給我的支持，沒有什麼事情都是這麼的完美，我要好好休息，好好睡覺，好好吃飯，沒煩惱迎接一月一號的到來」。
江宏傑帶著肩傷，今天連贏6場才辛苦拿下國手資格，照片上與老婆的合照閉著眼睛，似乎想表達累了的心情。
江宏傑、福原愛於9月1日在東京結婚，台灣場的婚宴辦在明年1月1日台北晶華酒店，在台迎娶福原愛，並於婚宴前舉行記者會，向媒體宣告小倆口婚訊及未來規劃。1051226
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