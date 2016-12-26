越男子苦蹲冤獄11年 重見天日中央社 (2016-12-26 21:18)
（中央社河內26日電）越南1名男子2005年被控涉嫌姦殺1名女孩，遭地方法院判處死刑。越南最高法院日前以定罪依據不足為由，決定停止案件審理並釋放這名男子，但至今他已被囚禁了11年。
越南「民智報」新聞網站報導，北部北江省（Bac Giang）2005年發生1起5歲女孩遭姦殺案件，當地警方懷疑名為韓德龍（Han Duc Long）的男子涉案，遂將他逮捕歸案，期間傳出警方曾刑求逼供。
報導指出，經4次開庭審理，嫌犯韓德龍都被法院判處死刑，但是他堅稱自己無罪，委託律師再提上訴。
越南最高法院20日發布公文，指這起姦殺案定罪依據不夠充分，決定停止案件審理，並下令釋放韓男，同時將追究涉及此一冤案相關人士的責任。韓男在被囚禁了11年後，終於獲釋，重見天日。
據報導，越南最高法院等相關部門將與韓男和家屬商量，以安排向他公開道歉與賠償方案。由於近年來越南陸續發生許多冤案，這一起姦殺冤案曝光後，再度引起民眾高度關注與不滿。
值得一提的是，越南北江省阮姓男子2004年涉嫌殺人案，被法院判處無期徒刑，直到2013年真兇自首，阮男服刑10年後才獲釋，隨後獲賠72億越盾（約31.7萬美元）。1051226
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