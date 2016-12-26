日期:2016年12月26日，體彩大樂透第16152期開獎結果揭曉：前區08、17、22、24、30；後區05、11。本期大樂透前區開出4枚偶號，無連號，1組偶連號22+24，無同尾號，後區開出雙奇組合，且為連續2期開出05。

本期一等獎開出3注，單注獎金為989萬余元，其中1注進行了追加，可額外多得593萬多元。山東中得2注其中1注為追加投注，值得一提的是山東彩民在此前2期大樂透開獎中也分別收穫10注和1注頭獎，運氣驚人；另一注頭獎花落廣東，遺憾未選擇追加。二等開出97注9.3萬元，其中9注選擇追加，可多得5.6萬獎金。本期投注額為1.94億元，計獎結束后獎池餘額32.24億元。

當晚其他玩法開獎號碼為：

福彩3D第16354期最新開獎號碼：4，2，8（查看詳情）

排列三第16354期最新開獎號碼：5、3、3（查看詳情）

排列五第16354期最新開獎號碼：5、3、3、6、8（查看詳情）