福地!大樂透開3注989萬 山東彩民連續3期擒獎北京新浪網 (2016-12-26 21:21)
日期:2016年12月26日，體彩大樂透第16152期開獎結果揭曉：前區08、17、22、24、30；後區05、11。本期大樂透前區開出4枚偶號，無連號，1組偶連號22+24，無同尾號，後區開出雙奇組合，且為連續2期開出05。
本期一等獎開出3注，單注獎金為989萬余元，其中1注進行了追加，可額外多得593萬多元。山東中得2注其中1注為追加投注，值得一提的是山東彩民在此前2期大樂透開獎中也分別收穫10注和1注頭獎，運氣驚人；另一注頭獎花落廣東，遺憾未選擇追加。二等開出97注9.3萬元，其中9注選擇追加，可多得5.6萬獎金。本期投注額為1.94億元，計獎結束后獎池餘額32.24億元。
當晚其他玩法開獎號碼為：
福彩3D第16354期最新開獎號碼：4，2，8（查看詳情）
排列三第16354期最新開獎號碼：5、3、3（查看詳情）
排列五第16354期最新開獎號碼：5、3、3、6、8（查看詳情）
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