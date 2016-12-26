愛不到就毀了她，這個社會到底怎麼了？一名女網友在臉書《爆料公社》轉ＰＯ一張駭人的照片，只見女子全身包著紗布，被性格有問題的男友點火燒傷，看了令人不忍，女網友表示有人可以幫他們？並指目前男生可能被收押在蘆洲分局。

女網友表示看到這篇都快嚇死了，轉ＰＯ是希望有人可以幫幫這個女子，全文如后：

我 徹徹底底失眠了整夜

兩天沒吃了 真的完全不餓..

這是我從小疼到大的 17歲表妹

我們家族的孩子 都是從小一起長大

小時候我們常常一起跑去山上玩

家裡附近都是我們共同的秘密基地

我們感情非常好

但因為我交男朋友不喜歡被家人過問

所以我以為妹妹不想我們一直過問男朋友

但事情發生了

原來這個許耀文

交往期間會不開心就爆打我妹

拿刀架在她身上

掐住她的脖子 她感覺全身已經麻痺了

還威脅說 妳敢說 我就殺妳媽

妹妹害怕的不敢說

當妹妹發現這個男生性格有問題

已經來不及了

男的因為不滿妹妹想分手

於是串通自己親阿公

妹妹擔心自己的寵物被男生虐死

所以和我小姑姑跟她老公陪同

對方阿公說 男生不在家

而男生也偷偷把車藏起來

當妹妹進去房間 而其他人在外面等的時候

事情發生了

男生把門反鎖

淋酒精在妹妹身上 點火

淋酒精在妹妹身上 點火!!!

妹妹大喊救命 我姑姑要衝上去踹門時

阿公一直阻擋他們 救我的妹妹

還不願意報警 把電話搶走!!!!!!!

是靠鄰居報案 ..

我的妹妹現在很嚴重很嚴重

3度燒傷

沒有了漂亮的臉 沒有了頭髮 沒有完美的上半身

全部毀了..

男生看著一個人被火燒 還大笑

我真的不知道 現在人是有病嗎…

當想著我的寶貝妹妹 全身著火的模樣..

當看著我的妹妹 整個頭包著紗布

她的嘴巴 他的眼睛四周 沒有了皮膚

從我的面前推進去急救...

從我的面前推進去急救...

那感覺 真的 真的.. 心真的一針又一針的刺進全家人的心

男生還對我們放話 出來要殺了我們全家族

拜託大家能不能也幫我妹妹祈禱

也希望有認識的朋友如果在土所的話

可以幫我