3C藍光是眼周肌膚老化隱形殺手 十分鐘解除3C老化症NOWnews今日新聞 (2016-12-26 21:00)
研究顯示，肌膚長期暴露於3C產品造成的藍光傷害，將導致睡眠機制紊亂與細胞同步自律機制運作不良，這就是細胞受損的具體表現。對肌膚直接造成的傷害像是自由基增加，細胞能量耗損、活性變差，進而讓肌膚健康的更新能力遲緩低下，這便是現代人很難避免的「3C老化症」。尤其是眼周肌膚的厚度僅為其他部位的40%，除了關鍵的日常眼周護理外，特別需要額外補充滋潤與舒緩，達到徹底修護疲勞與受損狀況。
全球每日有超過20億人口透過電子媒介使用網際網路， 3C產品已經是現代人無法脫離的生存要件之一！平均每人每週使用電腦和手機的時間超過50小時，換句話說，可能比你睡眠的時間還要久！然而，越是新形態的3C螢幕所散發的藍光輻射量就越多，相繼有研究發現，持續受到這種波長約莫在460nm左右的藍光照射，會加速眼周肌膚的老化。探究箇中緣故，發現其來自兩大因素：
1. 夜間暴露在此藍光下長達2小時以上，便會影響褪黑激素運作，導致肌膚睡眠機制紊亂，使細胞同步自律機制運作不良，因而減緩細胞修護和再生的速率。
2. 直視螢幕會導致眼球眨動次數下降，進而導致眼球乾燥而增加眨眼和揉眼的次數與力道，無形中增加了眼周肌膚的拉扯次數，致使脆弱的眼周肌膚，老化速度快五倍。
雅詩蘭黛特潤超導修護安瓶眼膜(Advanced Night Repair Concentrated Recovery Eye Mask)是目前市面上第一個眼部安瓶保養，運用首見「3層眼膜密鎖科技」瞬間啟動眼周肌膚20倍修護力，注入滿滿1/4瓶熱賣30餘年的專利超濃縮修護配方，對症破解藍光傷害導致的眼周肌膚老化現象，短短10分鐘可解決細紋、暗沉等多種眼周問題。
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