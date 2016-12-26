▲文青桃園客家論壇，扎根生活結合城市成魅力點。 (圖片來源：桃園市政府)

桃園市長鄭文燦今（26）日上午前往國立中央大學黑盒子劇場，出席「客家書院─大專院校客家藝術文化扎根計畫啟動儀式暨『文青x桃園客家』論壇」，鄭文燦表示，中央大學不僅有客家學院及客家學程，也把客家文化納入通識學程中，是一個很好的客家文化基地，因此，市府客家事務局與中央大學客家學院合作推動「大專院校客家藝術文化扎根計畫」，包括「文青X桃園客家」論壇、「當代客家女性的跨界對話」系列講座、客家達人駐校工作坊、客家藝術文化節、跨校「體驗客家」通識課程、客庄社區影像紀錄工作坊等活動，讓客家文化在學院中進行正向激盪。市府將打造桃園成為客家文化復興運動的中心點，透過詮釋客家讓更多人認識客家，讓客家「走入生活、結合城市」，成為桃園的魅力點。

鄭文燦說，中央大學曾於平鎮、新屋、龍潭等地設置客家書院，內容包括專業課程、通識課程及工作坊等；今（105）年的「桃園客家微電影競賽」，中央大學生團隊提出的作品，內容讓人驚豔。市府結合大學、社區及產業等各方力量，共同推動客家文化，讓中央大學成為桃園客家人才的搖籃，透過各式活動讓大家熟悉客家文化，進而更喜愛客家文化，也讓客家成為桃園的魅力點。

鄭文燦表示，桃園市內客家籍人口約80萬人，是全台客家文化的中心點，也是海外客家人來台必遊之地；在人類學的研究上，客家是具有族群文化特質及地方知識特徵，客家文化是一個發展中的文化。新市府上任後，運用全新的觀點打造「客家知識學苑」，參加人次約1萬人，課程相當豐富，包括中央大學認證學分班等，此外，行政院客委會也把桃園當作客家文化重點場域。市府將從語言、文學、音樂等客家文化方面出發，並推展到百工百業、客家美食、客家文創等面向，透過詮釋客家，讓客家文化成為一個知識體系，也讓更多人認識客家。

鄭文燦也在「文青x桃園客家論壇」中，針對閒置公共空間的活化利用、客家文化的推動方式以及付費觀賞文化表演等議題進行說明。鄭文燦表示，任何創作都需要表演空間，桃園市境內雖有中壢藝術館、展演中心及社交館等藝文表演空間，但較不適合獨立樂團或是小型表演；而中平路故事館、楊梅故事館、八德的八塊厝故事館等，以往都是進行靜態的展覽，市府將規劃納入較為活潑的小劇場，讓客家文創或是年輕人的創作，有一個實驗型的舞台。市府將以公共化的方式推動，活化市府的閒置廳舍，讓客家文青人才有固定表演場所。

客家文化的推動方式方面，鄭文燦表示，文化是一種累積的過程，城市的節慶都與歷史有關係，日本在戰後重新詮釋自己的歷史，目前的大河劇及戰國小說等都是戰後復甦過程形成的，也因此恢復了對自己文化的自信。台灣與客家的歷史結合相當密切，例如義民爺的信仰，代表台灣人保鄉衛土的精神，市府規劃設置「1895台灣乙未戰爭紀念碑」，作為詮釋客家歷史的重要起點，並與大學合作；透過學術的協助，讓文化扎根成為知識體系，才能夠成為一個自信的客家人。