日期:12月26日，2016-17賽季聖誕大戰在今天上演，共有5場比賽，以下為今年聖誕大戰出現的一些有趣數據。

在今天對騎士比賽第四節僅進行了2分半鍾的時候，勇士便以94-80領先，但接下來騎士的得分超出勇士一倍多（29-14），終以109-108獲勝。上一次勇士在常規賽單場第四節領先這麼多分仍輸球，還是在2012年12月22日對湖人。該場，勇士在第四節一度以90-76領先，但最終卻在加時賽中以115-118被逆轉。

今天卡梅羅-安東尼得到全場最高29分，小伊塞亞-托馬斯得到全隊最高27分，最終凱爾特人以119-114力克尼克斯。近7次對尼克斯，小托馬斯都是綠軍得分最高的球員（不包括並列），刷新綠軍球員在連續對陣同一個對手時打出如此表現的紀錄。此前的紀錄是由1955年的鮑勃-庫西創下的，對手同樣是尼克斯（連續6場）。

生涯迄今，安東尼共5次參加聖誕大戰，本場是他首次得分低於30，他在聖誕大戰中的場均得分，也從34.3分降至33.2分。但在NBA史上所有至少出戰了4場聖誕大戰的球員中，這依然是最高的。傑里-韋斯特以32.2分位居第二。

今天拉塞爾-威斯布魯克得到31分15次助攻，率雷霆以112-100戰勝森林狼。這是威少本季第5場得分30+助攻15+的比賽。此前僅有2名球員從單季開打，到同年年底的時間段打出過至少5場同樣的比賽，分別是奧斯卡-羅伯特森（1961年，6場；1965年，5場）和內特-阿奇巴爾德（1972年，8場）。而在生涯前8個賽季，威少也僅打出過1場同樣的比賽。

在今天馬刺以119-100戰勝公牛的比賽中，拉馬庫斯-阿爾德里奇20投15中得到33分，創馬刺球員聖誕大戰得分紀錄（自1976年加入NBA以來，馬刺共參加了11場聖誕大戰）。此前的紀錄是32分，是由1980年的喬治-格文和1992年的肖恩-埃利奧特共同保持。

本場上半場，阿德曾連續投中11球，創生涯迄今750場常規賽最多連續命中數紀錄。（魑魅）