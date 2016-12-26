（中央社記者劉得倉曼谷2016年12月26日專電）中華航空經營台泰航線將近半世紀，今年更將年度聚餐經費改為到育幼院慰問，贈送生活用品和捐款回饋泰國社會。



中華航空泰國分公司飛航台灣與泰國間已經49年，明年屆滿半世紀，今年適逢前泰王蒲美蓬駕崩，為緬懷拉瑪九世，恭祝拉瑪十世繼位，經過全體同仁同意將年度聚餐及相關經費改為慈善愛心活動，讓耶誕節活動更有意義，特別前往兩間育幼院慰問弱勢小朋友。



華航慈善愛心活動分別在17日和24日舉行，華航泰國分公司貨運經理陳渟與空地勤30多人17日造訪佛統省的Foundation for Children，這個育幼院是以專門收容3-6歲被棄養幼兒為主，華航員工們與約60餘位院童們共進午餐和並發紅包。



此外，泰國華航總經理劉雅川在24日率領30多名同仁和眷屬，前往慰問叻丕省育幼院（Racthaburi Home For Mentally Disable children），全院約有90多名院童，但僅約15名能生活自理，其餘皆是不良於行或臥病在床，訪視後參觀小型自力自建自銷小店，劉雅川個人捐贈現金2萬泰銖外，並買下攤位上所有食品，其他同仁搶購手工藝紀念品。



這次慈善活動是泰國華航分公司繼自今年4月與泰國Srinakharinwirot University Dental 學系舉辦千人慈善路跑、10月份擴大招募80多位優質的泰籍客艙服務員和11月與Sripatum University 大學正式簽訂建教合作，另一項與泰國社會加強鏈結，回饋社會的行動，以強化華航在地企業責任與形象。