華航泰國分公司取消聚餐 愛心回饋弱勢中央社 (2016-12-26 20:56)
（中央社記者劉得倉曼谷2016年12月26日專電）中華航空經營台泰航線將近半世紀，今年更將年度聚餐經費改為到育幼院慰問，贈送生活用品和捐款回饋泰國社會。
中華航空泰國分公司飛航台灣與泰國間已經49年，明年屆滿半世紀，今年適逢前泰王蒲美蓬駕崩，為緬懷拉瑪九世，恭祝拉瑪十世繼位，經過全體同仁同意將年度聚餐及相關經費改為慈善愛心活動，讓耶誕節活動更有意義，特別前往兩間育幼院慰問弱勢小朋友。
華航慈善愛心活動分別在17日和24日舉行，華航泰國分公司貨運經理陳渟與空地勤30多人17日造訪佛統省的Foundation for Children，這個育幼院是以專門收容3-6歲被棄養幼兒為主，華航員工們與約60餘位院童們共進午餐和並發紅包。
此外，泰國華航總經理劉雅川在24日率領30多名同仁和眷屬，前往慰問叻丕省育幼院（Racthaburi Home For Mentally Disable children），全院約有90多名院童，但僅約15名能生活自理，其餘皆是不良於行或臥病在床，訪視後參觀小型自力自建自銷小店，劉雅川個人捐贈現金2萬泰銖外，並買下攤位上所有食品，其他同仁搶購手工藝紀念品。
這次慈善活動是泰國華航分公司繼自今年4月與泰國Srinakharinwirot University Dental 學系舉辦千人慈善路跑、10月份擴大招募80多位優質的泰籍客艙服務員和11月與Sripatum University 大學正式簽訂建教合作，另一項與泰國社會加強鏈結，回饋社會的行動，以強化華航在地企業責任與形象。
關鍵字：
其他生活新聞更多生活新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
我是馬克
摘星工廠
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
碧兒泉男仕．石英 男錶．男用體香膏．慢跑鞋男．Lady 發熱衣．Hugo 活氧元素男香．男用養髮液．男皮帶．男用香水．男款 GECKO．睡袍 男．StarWalker 男香．男手拿包．Adidas 男背心．seiko 機械男錶．Morris K 男錶．美國品牌 FOSSIL 男用短夾．RALPH LAUREN 男香．男西裝外套．男靴．CASIO 男錶 MTP-1215A-7a．Burberry 男錶．Nobel 男梅夾心糖．絲光棉 男平口褲．水活力男香．男梅．男短褲．SOPHIA 男戒．男皮鞋．LYCO 男內褲
降低噪音污染 從家中廚房開始【大成報】
台中國際花毯節熱鬧開幕 湧現數萬賞花人潮【中廣新聞網】
超狂寒流報到！屈臣氏保暖小物陪你溫暖過冬【中央網路報】
沒錢買食物，學校營養午餐養全家三餐【中央網路報】
興大新化林場植物園 元旦起至2/15開放免費入園【中央網路報】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》