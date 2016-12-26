陸前體育總局副局長 受賄判10年半中央社 (2016-12-26 21:08)
（中央社記者張淑伶上海26日電）中國大陸國家體育總局前副局長蕭天因受賄罪被判處10年6個月有期徒刑，罰金人民幣50萬元，並追繳受賄所得財物。
蕭天在去年6月因涉嫌嚴重違法違紀而被調查，去年9月被開除黨籍後移送司法，並在今天由河南省南陽市中級人民法院作出上述宣判。
根據央視新聞微博，蕭天1997年到2014年間，利用在國家體育總局任職的機會，在工程承攬、賽事承辦、工作安排、職務晉升等方面未相關單位或個人提供幫助，直接收受或透過他人所取得財物折合人民幣796萬662元（約新台幣3742萬元）。
大陸反腐多在政、軍和國企領域進行，因此蕭天被查時成為體育界的熱門話題，也被認為是與大陸全國運動會等大型賽事的黑幕有關。1051226
關鍵字：
其他兩岸新聞更多兩岸新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
我是馬克
摘星工廠
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
內衣收納．日本 IRIS 收納櫃．收納折疊桌．DOLEDO 收納．EQ 收納箱．TaiCheng 收納．Pop 收納盒．收納 紙箱．實木收納．衣櫥 收納．可折收納袋．廚房收納．canon 收納袋．樹德 收納箱．AM 收納包．收納．收納箱．護照收納．PSP 收納盒．HOUSE 收納櫃．耳機 收納盒．收納王．收納 床架．house 收納箱．四層收納．名片 收納．DVD 收納．收納櫃．jis 收納袋．ALIFE 收納包
- TOM FORD太陽眼鏡 紳士經典飛官款(金-琥珀) #TOM0377 C28R
- 【CITIZEN】速光動能三眼計時腕錶(黑面/CA4220-55E)
- WOKY沃廚 超合金不鏽鋼炒鍋(萬用鍋)34cm(贈OK智慧感溫鍋鏟)
- 【金石工坊】天然紫玉髓寶石造型墜鍊 925純銀鑲嵌-鳳凰之翼
- 【優利亞-法莉佳灰色布面】雙人5尺床頭片
- 【TISSOT】PRC100 純白閃耀經典女錶-珍珠貝 29.7x28mm(T008
- PERFECT極緻316七層平底鍋28CM KH_21128
- 【Saint Laurent Paris】-時尚太陽眼鏡(黑色)
- 【The Leather Satchel Co.】14吋 英國手工牛皮劍橋包 手提
- agnes b.雙色流蘇造型吊飾(黑/灰)
中國人還要忍霧霾多久？至少十幾年【北京新浪網】
空氣污染需提防心血管病【北京新浪網】
停止辦理交通違法罰款【北京新浪網】
陝西西安地鐵6號線2期站點增加 最新方案17個站【北京新浪網】
林心如曬甜蜜照為夫慶生 霍建華臉紅入鏡【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》