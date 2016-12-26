（中央社記者張淑伶上海26日電）中國大陸國家體育總局前副局長蕭天因受賄罪被判處10年6個月有期徒刑，罰金人民幣50萬元，並追繳受賄所得財物。



蕭天在去年6月因涉嫌嚴重違法違紀而被調查，去年9月被開除黨籍後移送司法，並在今天由河南省南陽市中級人民法院作出上述宣判。



根據央視新聞微博，蕭天1997年到2014年間，利用在國家體育總局任職的機會，在工程承攬、賽事承辦、工作安排、職務晉升等方面未相關單位或個人提供幫助，直接收受或透過他人所取得財物折合人民幣796萬662元（約新台幣3742萬元）。



大陸反腐多在政、軍和國企領域進行，因此蕭天被查時成為體育界的熱門話題，也被認為是與大陸全國運動會等大型賽事的黑幕有關。1051226