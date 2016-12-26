竹山紫南宮公佈雞年錢母分四波發送中廣新聞網 (2016-12-26 21:10)
南投縣竹山紫南宮今天公佈雞年錢母，預計分四波發送，分別是元旦、一月十五號公益活動、一月二十八號農曆大年初一，以及二月二十六土地公生日。此外，今年紫南宮也在廁所兩旁樓梯彩繪3D金雞母以及恐龍等，成為民眾拍照打卡另一個新景點。
（張文祿報導）
竹山紫南宮發財錢母發行多年，每年都吸引許多民眾漏夜排隊等候，由於是免費，發放當天，形成長長的人龍，紫南宮二十六號公佈雞年錢母。紫南宮主委莊秋安說，雞年錢母多一隻公雞，可以生金雞子出來，生生不息，這隻公雞取名叫「吉祥」，母雞叫「如意」，拿到錢母，吉祥如意跟著你。
金雞年錢母分四波發送，分別是一月一號元旦、一月二十八大年初一、二月二十六號土地公生日，以及一月十五號當天舉行的公益活動，民眾只要帶十張發票，就可以換取錢母一枚，發票將捐給社福團體。
此外，今年紫南宮也在五星級廁所兩旁的樓梯、平台進行3D彩繪，其中「3D金雞母」已經完工，吸引許多民眾拍照打卡，其他還有恐龍等五幅彩繪創作。
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