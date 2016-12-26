高雄市警局〔三民第二分局〕前分局長李世昌，任職市警局行政科專勤組期間，涉嫌收賄包庇賭博性電玩業者，今天(26日)被高雄地檢署依《違背職務收賄》罪嫌提起公訴，全案下午移審高雄地方法院，李世昌當庭認罪，希望法官能給他自新的機會，法官裁定120萬元交保，限制住居及出境、出海，或接觸跟本案有關人員。



至於同案被告、已經離職的葉姓偵查員，涉嫌擔任白手套，今天也被檢察官依《違背職務行賄》罪嫌起訴，全案移審高雄地院，葉姓被告也當庭認罪，法官裁定5萬元交保。（資料照片）



