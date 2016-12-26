涉嫌向電玩業者收賄 高市前分局長李世昌120萬元交保中廣新聞網 (2016-12-26 21:10)
高雄市警局〔三民第二分局〕前分局長李世昌，任職市警局行政科專勤組期間，涉嫌收賄包庇賭博性電玩業者，今天(26日)被高雄地檢署依《違背職務收賄》罪嫌提起公訴，全案下午移審高雄地方法院，李世昌當庭認罪，希望法官能給他自新的機會，法官裁定120萬元交保，限制住居及出境、出海，或接觸跟本案有關人員。
至於同案被告、已經離職的葉姓偵查員，涉嫌擔任白手套，今天也被檢察官依《違背職務行賄》罪嫌起訴，全案移審高雄地院，葉姓被告也當庭認罪，法官裁定5萬元交保。（資料照片）
關鍵字：
其他社會新聞更多社會新聞
編輯首推
我是馬克
蔡康永
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
spa 蒸氣浴舒緩眼罩．潔夫人 SPA 蓮蓬頭．石上湯屋 渡假村 住宿券．SPA券．住宿券．泡湯券．花王 40 度C蒸氣浴 SPA．SPA 沖牙機．SPA 泡腳機．vital spa 山藥美胸精華．指撥式 SPA 水療按摩器．SPA 水氧機
- 【Valentino范倫鐵諾】原廠公司貨 玫瑰金數字鋼索錶帶腕錶
- 高跟鞋 HELENE SPARK 晶鑽方釦復古方頭高跟鞋－黑
- 【SUMMER寶石】天然緬甸A貨冰糯翡翠手鐲(實物實拍 G7-41)
- Panasonic LUMIX DMC-GF8X / GF8 X14-42mm (公司貨)-送32G+
- Canon EF 180mm f/3.5L Macro USM 望遠微距鏡(公司貨)
- New Balance 紐巴倫-經典復古鞋-女
- 紅色長袖圓領鑲鑽腰帶開衩連衣裙-M2M
- 伊莉貝特防蟎寢具-嬰兒床組3件組
- 【TITONI】SEASCOPER海洋探索系列潛水機械錶-米白x藍圈/41m
- 澳洲Lucas Papaw Ointment 木瓜霜 75g(六入)
南港高工傳墜樓 男學生命危送醫【中廣新聞網】
公車司機疑過勞死 上班16小時邊開邊流鼻血【NOWnews今日新聞】
東北季風與背風面影響 台中空氣品質糟【台灣好新聞報】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》