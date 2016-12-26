新浪手機 程遠

馮小剛作為作為中國第一個總票房過10億的導演，曾憑藉《甲方乙方》成功開創了賀歲片時代，同時奠定了自己黑色幽默的電影風格。徐帆與馮小剛初識是在1991年她作為電影《大撒把》編劇的時候，後來成為夫妻檔在電影之路上攜手同行。

萬萬沒想到的是，在相識25年之後兩人再度牽手，在金立M2017發佈會上亮相。夫妻共同作為品牌代言人的情況並不多見，上一對兒讓小編印象深刻的還是付笛生任靜組合。。。。。。

好了說正經的，馮小剛之所以為馮小剛是因為馮氏電影，就像金立之所以為金立是因為金立手機。這篇評測我們就把二者摻合摻合，看看從M2017身上都能客串出哪些馮小剛或演或導的經典之作。

湯師爺的嘴：內置安全加密晶元

《讓子彈飛》中馮小剛客串湯師爺，一句「大風起兮雲飛揚」馬屁沒拍完就翻了車，結果讓葛大爺頂了缸。後來出城剿匪前，姜文告訴師爺他就是張牧之也就是張麻子，師爺剛想從「那年我也17歲，她也17歲」說起，但姜文沒讓他說。

因為一個善於撒謊的人，有時候能比死人更保守秘密。

金立M2017當然不會撒謊，而且還繼承了「內置安全加密晶元」這一強大保密技術基因。跟普通的軟體演算法加密手段不同，金立的密鑰運算是在獨立晶元內完成的。

這塊加密晶元的架構類似手機處理器，有自己的RAM、ROM從而確保與加密驗證有關的運算都是在內部進行的。硬體加密的好處在於無法利用軟體逆向攻破，金立M2017的每一塊加密晶元都與CPU編碼對應，確保「一機一碼」不會重複。

除了硬體上「內置安全加密晶元」之外，金立M2017具備私密空間、專線通話、電信加密通話、支付保護、活體指紋等功能。全方位立體加強了手機的安全性。

不過這是世界上沒有絕對的安全，只有相對的安全。就像湯師爺還有兩件張牧之不知道的秘密，依舊避免不了屁股掛樹上的結局。所以說手機是足夠安全了，個人在使用上也得多操點心。

李成儒的譜：5.7英寸2K曲面屏

《大腕》中李成儒有一段擺譜經典台詞，用在金立M2017上大概可能應該是這樣：

「你說這樣的屏幕，一塊得賣多少錢？我覺得這麼著也得兩千塊吧！兩千塊？那是成本！四千塊起！你別嫌貴還不打折，你得研究手機用戶的消費心理， 願意掏兩千塊買手機的用戶，根本不在乎再多掏兩千，什麼叫成功的標配你知道嗎？ 」

金立M2017的這塊雙曲面屏幕雖然沒有如此誇張，但也是特殊定製后的成果。屏幕參數方面，尺寸為5.7英寸解析度2K採用AMOLED材質。雙曲面的「曲度」還是很可觀的，不過比較遺憾的是由於機身11mm厚度的原因，金立M2017的雙曲面並沒能體現出該有的「纖薄感」。

M2017的后蓋皮革採用全手工裁剪頭層小牛皮，屬於頂級奢侈品牌用料。背部雙攝像頭部分採用盾牌元素裝飾，倒真有點李成儒「不求最好但求最貴」的意思。

機身上下兩端都採用玻璃覆蓋，底部採用Type-C介面對稱式設計。金屬中框採用拉絲工藝處理，與曲面屏小牛皮后蓋之間過渡得體。音量鍵與電源鍵都比較清脆但鍵程偏短。

值得一提的是屏幕下方按鍵區域，金立M2017採用了實體指紋Home鍵（可按下有鍵程），並且在兩側保留了觸控式菜單鍵與返回鍵。不過在實際體驗中，由於屏幕尺寸和機身重量（238g）的原因，有時會出現誤觸的情況。

總體來說在外觀設計上，金立M2017可以說是用足了料。可能等明年手機廠商開發佈會，你要是不用曲面屏呀，都不好意思跟友商打招呼！

梁笑笑的心：高通驍龍晶元

《非誠勿擾》中笑笑跟秦奮說你允許我心裏有別人我就同意跟你在一起。雖然陪著笑笑重遊北海道，但秦奮明白她的心不在自己這裏。

對於手機廠商來說，高通就像是笑笑，驍龍的「芯」也不是那麼容易獲取的。在高通驍龍晶元面前，有人苦等旗艦、有人鍾情功耗、有人不交專利費。。。。。。

金立M2017是高通宣布與金立合作后，首款搭載驍龍653晶元的機型。配合6GB+128GB/56GB大內存，在性能功耗上表現不俗。這部分內容怎麼說呢，畢竟有Ov在前，我們不能說不用旗艦晶元跑分不高就不是旗艦機，就像喝酒也不是度數約高就越有味道一個道理。

這塊高通驍龍處理器除了在A72單核主頻所有提升外（從1.80GHz到1.95GHz），最大的改變是基帶升級為X9 LTE（上傳速度從100Mbps提升到150Mbps）。大概解釋一下，由於原先652架構功耗太穩，你可以把M2017的這顆高通芯看成「4*A72+4*A53」的性能釋放版。另外還有一點好處就是，這一代驍龍晶元支持原生高通QC 3.0快充技術，金立M2017的7000毫安時也不怕吃不飽了。

說了這麼多你可能還是不服，那我們還是跑個分吧。（90765為正常使用一天后後台運行常用App的跑分成績）

穀子地的眼：2倍光學變焦雙攝

《集結號》中張涵予飾演的穀子地為了讓鄧超飾演的趙二鬥去觀測定位炮兵轟炸坐標，自己用手按住了地雷，最後半隻眼睛被碎片震瞎了。雖然看不清東西，但穀子地那一雙眼睛比誰都敞亮。

2倍光學變焦雙攝並不是第一次在金立手機上出現，雙攝像頭技術也基本成了手機廠商的家常便飯。但金立M2017的雙攝還是有些不同之處。

一顆1200萬像素黑白鏡頭+一顆1300萬像素彩色鏡頭，共同組成了M2017的雙攝矩陣，毫無疑問這是2016年下半年旗艦機的一大特色。其中1200萬像素的主攝像頭配備F/1.7超大光圈，在暗光環境可以獲得更明亮的成像。具體表現看樣張。

值得一提的是2倍光學變焦技術，在相機的超清變焦模式下，金立M2017最大可以實現8倍變焦（其中光學變焦為2倍）。相比數字變焦單純的放大裁剪，光學變焦對於畫質的損失更小，在拍攝遠距離照片時更得心應手。具體可參照下面三張對比圖（相同固定拍攝距離下的正常尺寸/數字變焦/超清變焦照片）

元妮的堅守：7000毫安時大電池

《唐山大地震》中徐帆扮演的母親後來一直住在震后重建的老平房裡，每次清明燒紙的時候都要嘮叨回家的路怎麼走。不管女兒方登失聯多久，徐帆一直都在當年失散的地方等著她。

金立M2017內置7000毫安時大電池，所帶來的續航已經不能用正常使用可達X天來形容，這體驗就像徐帆在電影中一樣，給人一種「一直都在那裡等你」的踏實感。

M2017採用7000毫安時聚合物鋰電池，電池容量密度達到700Wh/L。有了大肚子得配上大胃口，這時候就體現出跟高通合作的好處了。原生QC 3.0快充增加「智能電壓調節」，可以以200mV為一個台階進行智能調節，提供從5V到20V電壓的靈活選擇。這樣手機可以在不同充電階段，獲得恰到好處的電壓，達到預期的充電電流，從而使電量損失最小化。根據來自金立官方數據，M2017在45分鐘可以充滿3500mAh的電量。

在電池安全保護方面，M2017採用了ATL高品質電芯，採用了雙電芯並聯的設計方案（7000mAh的容量是由兩塊3500mAh的電池並聯而成）。功耗方面M2017提供多種省電模式以及變頻優化，力求不浪費7000毫安時大電池的每一滴電量。

總結：你給我翻譯翻譯什麼叫成功

馮導第一次坐在監視器後面，是1993年的《北京人在紐約》。那時候美國還有夢，王起明和郭燕為了大洋彼岸的成功，從肯尼迪機場落地就開始折騰。雖然最終沒能得到自由女神的眷顧，但在嚴酷現實面前誰也沒低過頭。

對於金立M2017來說，本來把電池做大做強或許就足夠佔有一席之地。但在國產智能手機的紅海中金立並沒有選擇這麼做，而是不斷去折騰、去試錯、去做一些沒做過的事兒。加密晶元、曲面屏、雙攝，不知不覺中看似老牌的金立該有的新技術一個也不差。

也許這股折騰勁，就是金立成功的標配吧。