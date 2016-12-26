新浪科技訊 12月26日下午消息，今日頭條方面稱，正在嘗試使用機器演算法消除虛假信息的傳播。頭條方面稱，機器通過收集分析各類用戶反饋識別虛假信息的準確率達到60%，結合人工複審可進一步提升到90%。

這家宣稱用技術實現內容分發的公司稱，隨著新媒體和社交平台興起、公眾自發分享信息成為流行，如何識別和攔截虛假信息變得較歷史上更加複雜，已經成為全球新聞界和技術界共同面對的一項挑戰。

這也是今日頭條嘗試著用計算機和大數據幫助我們消除各類虛假信息在今日頭條上的傳播的原因。根據傳統的方法，識別虛假信息需要具備相關領域專業知識的工作人員進行審核判斷。但目前，今日頭條方面稱，平台上各類機構分享發佈的信息每天已經接近20萬篇。僅靠人工進行識別判斷難以保證這項工作的效率和準確性。

於是具體方法上，今日頭條開始嘗試結合機器演算法和用戶反饋來提升虛假信息識別的效率。

例如，有大量用戶舉報了一篇內容為虛假信息，或在某篇內容的評論區中密集出現「假新聞」等相似關鍵詞，機器即可自動識別並將其提交至今日頭條審核團隊的工作後台，提示進行高優先順序的複審。

在準確甄別虛假信息后，今日頭條運營團隊將會立刻停止虛假信息的推薦和展示，並依據平台運營規則對發佈虛假信息的來源進行處罰。

對於在被發現和停止推薦以前，已經造成較大範圍影響的虛假信息，今日頭條也在嘗試通過大數據技術進行「精準闢謠」。實際上，類似「闢謠」的技術，也正在被微博等開放式關係的社交平台運用，幫助用戶認知大規模傳播的消息的真偽。

具體到今日頭條方面，稱該功能在12月開始進行初步實驗，其實現方法是：通過某篇虛假信息的用戶閱讀記錄，將閱讀過此信息的用戶識別和標註出來。當闢謠信息發佈時，則可通過特別的推薦通道，指定向這部分曾閱讀過虛假信息的用戶進行展示。

這類「闢謠」信息在這部分用戶的信息流中顯示為帶有一類特殊標籤的信息，從而引起該用戶的格外重視。此「精準闢謠」功能在12月先後實驗性地應用於「網傳搜狐撤裁內容部不再設編輯崗位」和「網傳保定曲陽一23歲女孩光天化日之下被搶走」兩次虛假信息傳播事件中。基於大數據技術的「精準闢謠」，相比傳統的通報闢謠方式，能夠更加精準地消除虛假新聞的傳播影響，並且對無關用戶造成更少的干擾。

不過，今日頭條的該項技術具體效果和實現，或許還需要進一步觀察及驗證。此前，今日頭條等內容分發平台，始終面臨著內容「低俗化」的困擾，諸多用戶並不相信也不承認，那些被推薦的低質量的內容，是因為機器讀懂了自己的喜好。

此前關於機器演算法的使用，是否應該兼具「價值觀」，也圍繞今日頭條展開了業內熱烈的討論。今日頭條的創始人張一鳴堅決主張完全依賴技術，但另外一位同樣以產品和技術知名的創業者——豌豆莢、輕芒等聯合創始人王俊煜認為技術應該有價值觀，內容分發不應該只滿足人類動物性的那一面。

「技術是中立客觀的，但是技術的使用應該有選擇有價值觀。」王俊煜說。