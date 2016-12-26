新浪手機訊 12月26日消息，vivo今日在京舉行X9 Plus品鑒會，正式公佈了X9 Plus售價為3498元，12月30日10點正式開售。著名影星vivo手機代言人彭於晏亮相助陣。

就在11月16日vivo正式發佈了vivo X9和vivo X9 Plus兩款手機，vivo X9和vivo X9 Plus手機的代言人為著名演員彭於晏。

當時vivo X9最終公佈售價2798元，11月24日上市開賣；vivo X9 Plus售價則暫未公佈，懸念一直留到了今日舉行的鑒品會。

X9和vivo X9 Plus主打前置柔光雙攝功能，這也是這兩款產品的主要看點。

vivo首先宣布vivo智能手機拿到了一個關於自拍的吉尼斯世界記錄，世界最大的自拍照網路相冊為126460人，原記錄由土耳其保持。

具體來看，前置主攝像頭採用vivo獨家定製的2000萬像素索 尼IMX376感測器，擁有0.95-16的等效光圈，可在弱光下合成更大感光面積，提升畫面亮度。而另一顆800萬像素前置副攝像頭負責測 量景深。兩顆攝像頭協同工作，配合ARCSOFT和vivo合作開發的背景虛化演算法，官方表示能夠自拍出媲美單反大光圈效果的人像照片 。

外觀方面，vivo X9和X9 Plus採用鋁合金一體式設計，配合全新穹頂式U形天線，天線傳輸面積更大。

機身採用第四代鏡面噴砂工藝，機身中框與背部一體成型，通過弧度圓潤過渡。此外，X9和X9 Plus搭配使用 康寧第五代大猩猩玻璃，採用最新COS窄邊框技術，官方稱白邊+黑邊整體邊框窄至1.59mm。

其中X9為5.5英寸1080P屏幕，屏佔比為77.9%， 而X9 Plus為5.8英寸1080P解析度屏幕，屏佔比為78.4%。擁有金色和玫瑰金兩種配 色。

同時，vivo X9和X9 Plus的前置柔光雙攝還支持先拍照后對焦技術，以便在拍完后選取不同的虛化效果。同時，前置雙攝還配備了 全新柔光燈，光線更加柔和，尤其在暗光下自拍時，效果出色。另外，vivo X9和X9 Plus的前置雙攝還支持知性美顏2.0功能，可以提前辨別用戶的性別，分別設置美顏效果。

X9和X9 Plus後置都使用了1600萬像素感測器，搭配藍寶石鏡片，支持PDAF快速對焦，使用全新的優化演算法，擁有多種拍照模式。

X9 Plus採用驍龍653處理器（MSM8976 Pro），輔以6GB運存，機身存儲為64GB。支持15模21頻全網通全4G+，支持Signal+信號增強 技術和高鐵模式，支持GPS+。

同時，兩款手機搭載新一代智慧引擎3.0技術，配合Funtouch OS3.0操作系統，能夠獲得不錯的操作體驗。支持應用凍結功能，搭配 定製的應用管家功能，可以進行應用優化、文件管理等。安全性方面，擁有主動防禦系統，還可以進行智能簡訊識別。

vivo X9和X9 Plus還支持分屏多任務3.0功能，支持程序雙開，同時可以分屏的應用全面擴展。同時還擁有兒童模式，支持純凈空間和防短新扣費。

充電和續航方面，X9和X9 Plus的電池容量分別為3050mAh和4000mAh，輔以ECO節能引擎，均支持獨家的雙引擎閃充功能，而X9 Plus 使用全新的5V/4.5A低壓閃充方案，官方稱速度更快，充電時手機的溫度更低。

HiFi方面，vivo X9使用AK4376方案，外放增加WAVES音效。X9 Plus搭載ES9018+ES9603方案，能夠更真實的還原音樂，同時X9 Plus還使用了雙揚聲器設計。

vvivo X9 Plus最終售價為3498元，12月30日10點在vivo官網正式開售（於澤）