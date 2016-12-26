新浪科技訊 12月26日晚間消息，日期:今晚8點30分，英超聖誕大戰在樂視體育上正常直播，此前媒體報導樂視因拖欠版權費將被掐斷英超直播信號，現在看來實為虛驚一場。

今日午間，有媒體曝出，由於樂視體育拖欠英超賽事中國版權方新英體育三千萬的版權費尚未支付，新英體育正考慮按照規定合約掐斷樂視體育的的直播信號。

傍晚6點，有媒體從知情人士處得到消息，樂視體育與新英體育經過協調，雙方已經就直播事情和解。

隨後，樂視體育對新浪科技回應：「英超的轉播不會有任何問題，並且今天樂視體育推出了超級體育季、月會員觀看英超的權益，所有樂視體育超級會員都可以通過全終端暢享英超。」

昨日晚間，就有消息曝出，樂視因拖欠版權商3000萬美元版權費降遭遇被掐信號。對此，新浪科技向樂視體育求證，得到的回復是暫無回應。

值得注意的是，這不是樂視體育第一次因為版權費用問題遭遇類似危機。據懶熊體育11月8日的報導，樂視體育因拖欠版權費用被ATP停止上海大師賽轉播信號的傳送。樂視體育隨後緊急補救，調用資金支付挽回合作，並實現對ATP年終總決賽的視頻直播。

在今年的對外宣傳中，樂視體育手握310項賽事版權。眾多版權合同為期數年，未來的付款壓力只會增加，不會減少。而據懶熊體育了解的消息，樂視體育仍有50%合同款項有待支付，針對此消息，新浪科技向雷振劍求證，得到的回應是不屬實。

今年4月，樂視體育宣布獲得B輪融資80億元，估值達到215億元。而其首輪融資於2015年5月完成，以28億估值融得8億元資金。雖然兩輪融資金額高達88億元，但卻難以滿足樂視體育對資金的需求。

本月上旬的媒體溝通會上，當被問及未來樂視體育會否有融資計劃時，樂視體育CEO雷振劍給出了肯定的回答。「不出太大意外的話，未來一兩個月左右的時間，大家會看到我們一些比較大的變化，在資金上的變化。」雷振劍特別說明資金上的變化包含融資。

此次危機的化解是否和雷振劍所提到的「資金上的變化」有所關聯，尚不得而知。（徐利）