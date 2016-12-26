威力彩開獎中央社 (2016-12-26 20:51)
（中央社台北2016年12月26日電）第105103期威力彩今晚開獎，第一區中獎號碼為36、11、24、31、22、7，第二區中獎號碼為3號。
實際中獎獎號以台彩公布為準。
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