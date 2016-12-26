台日青棒對抗賽 奈良8比2勝興大附農中央社 (2016-12-26 20:47)
（中央社記者林宏翰台北26日綜合報導）台日高中棒球菁英對抗賽在台中棒球場第三天賽程，賽前各1敗的興大附農和奈良聯隊交手，奈良隊靠著投手木下隆也完投9局，加上打線發揮，以8比2獲勝。
興大附農在第2局率先得分，但3局下半，奈良聯隊打線逐漸甦醒，9棒關本悠用二壘安打開啟攻勢，4支安打串聯讓奈良一舉攻下2分。
4局上，興大附農張偉聖內野安打上壘後，在李丞齡的安打下企圖強攻本壘，但球先到一步，飲恨本壘前；但趁著奈良聯隊先發木下隆也接連暴投，加上守備失誤，興大附趁機農扳平比數。
5局，興大附農內野失誤，奈良聯隊攻占二、三壘，強打福元悠真一棒送回隊友，站上二壘。
興大附農先發投手林奕丞控球失準，四壞球保送和觸身球讓奈良聯隊輕鬆推進，並在此局拿下4分，拉開比數。
6局，興大附農換上中繼投手李丞齡，李丞齡主投2局讓奈良聯隊再攻下1分，終場奈良聯隊就以8比2擊敗興大附農，拿下本次賽事首勝。
台日高中棒球菁英對抗賽是由台灣黑豹旗冠軍隊平鎮高中、亞軍興大附農，與日本春季甲子園冠軍奈良聯隊、明治神宮大賽冠軍大阪府明星隊共4隊交手，27日舉行閉幕典禮。1051226
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
我是馬克
蔡康永
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
早報:FIFA公佈世界杯改制五大方案 魏秋月被求婚【北京新浪網】
馬拉多納：費德勒史上最佳 自己也崇拜小德【北京新浪網】
【人物】成名后的董力 到底有沒有在耍大牌？【北京新浪網】
帶著人工心臟去健身 這個小伙要練到施瓦辛格般強壯【北京新浪網】
羽生結弦患流感 宣布退出全日花滑錦標賽【北京新浪網】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》