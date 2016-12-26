新浪手機訊 12月26日下午消息，金立在海口舉行年度發佈會，正式推出商務旗艦M2017新品。該機內置7000毫安時大電池，售價6999元起。

這次金立M2017發佈邀請了馮小剛徐帆夫妻檔作為形象代言人，主打「成功的標配」商務旗艦機概念，並首次搭載了與高通合作后的驍龍系列晶元。

在外觀設計方面，金立M2017為了放入7000毫安時大電池，機身厚度達到了10.78毫米。機身正面覆蓋5.7英寸雙曲面屏幕，採用AMOLED材質解析度達到2K級別。整體設計採用「三明治」的三段式設計，頭尾和中框都金屬切割/拉絲工藝處理。機身後蓋為手工剪裁頭層小牛皮，雙攝像頭位置採用盾牌風格裝飾。

在硬體配置方面，金立M2017採用高通驍龍653處理器，配合6GB+128GB大內存。後置1200萬黑白+1300萬彩色像素雙攝像頭，支持2倍光學變焦技術；前置800萬像素攝像頭，支持自拍美顏模式。內置7000毫安時電池（由兩塊3500毫安時電池並聯組成），支持4G全網通以及出國助手。底部採用Type-C介面，支持QC 3.0快充技術。軟體方面搭載基於Android 6.0系統的amigo 3.5交互。

在主打安全方面，金立M2017內置獨立安全加密晶元，自帶RAM、ROM確保加密驗證運算均在內部運行。另外還支持私密空間、專線通話、電信加密通話、支付保護、活體指紋等功能。

在銷售價格方面，金立M2017有黑色、金色可選，提供6GB RAM+128GB ROM內存組合，售價6999元；另外還有鱷魚皮限量私人訂製版，提供6GB RAM+256GB ROM內存組合，售價16999元。

更多後續評測請看相關專題報導：《成功的標配 金立M2017發佈會》

新浪點評：在現有的聚合物鋰離子電池技術限制下，金立M系列一直在容量上不斷突破。7000毫安時的電池「當量」基本是正常智能手機的兩到三倍。正所謂一寸長一寸強，實打實的量變最終帶來直觀的質變體驗：金立M2017彷彿讓人感受到了功能機時代的超長續航待機。

另外雙曲面2K屏幕、高通驍龍晶元、雙攝像頭技術等，金立M2017在其他方面也足夠有誠意。雖然對一部商務旗艦來說，堆砌這麼多華麗的功能有點「折騰」，但對於大部分普通人來說「成功的標配」不就是不斷折騰嘛？只要保持不斷改變自我甚至改變世界的心態，每個人都有能找到屬於自己「成功標配」的那一天吧。（程遠）