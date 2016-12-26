TCL集團：李東生擬減持不超4500萬股北京新浪網 (2016-12-26 20:41)
證券時報網 12月26日訊
TCL集團（000100）12月26日晚間公告，因個人資金計劃需要，董事長李東生擬自公告披露之日起至2017年3月26日，通過大宗交易方式或集中競價交易方式，減持合計不超過4500萬股，不超過公司總股本的0.37%。
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