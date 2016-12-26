北港媽祖盃馬拉松萬人開跑 宛如國際賽事大成報 (2016-12-26 18:21)
廟方指出，2016北港媽祖盃馬拉松25日早上6點由朝天宮蔡董事長、北港鎮長張勝智、雲林縣府教育處長梁恩嘉及多位朝天宮董事一起鳴槍，首先出發是全馬1500名選手，6點10分是半馬跑者共有3200人、11公里有2000人、5公里4000人。今年賽事與其他縣市比賽撞期，卻仍吸引上萬人參加，朝天宮歡迎跑者們到來，也邀請大家明年台灣燈會期間蒞臨北港拜媽祖、賞花燈。
北港警分局表示，因應路跑活動而管制，包括台19線（華南路、華勝路）、145線、145甲線等路段交通管制至下午1點才解除，感謝用路人配合避開或提早改道，讓賽程順利完成。
圖說:北港媽祖盃馬拉松由朝天宮蔡董事長、鎮長張勝智、教育處長梁恩嘉及多位董事一起鳴槍起跑。（記者陳昭宗拍攝）
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