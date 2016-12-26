【記者陳昭宗雲林報導】北港朝天宮媽祖盃全國馬拉松賽25日清晨登場，賽場擠進上萬中外籍選手，因適逢耶誕節，廟前星光大道也出現一群耶誕老公公，為參賽者加油陪跑，其中還有選手扮成超人、蛛蜘人、玉皇大帝、濟公、報馬仔及電音三太子，吸引不少目光，現場充滿濃濃的年味喜氣，而外籍選手幾乎包辦男女組總排名冠亞軍，宛如國際賽事。廟方指出，2016北港媽祖盃馬拉松25日早上6點由朝天宮蔡董事長、北港鎮長張勝智、雲林縣府教育處長梁恩嘉及多位朝天宮董事一起鳴槍，首先出發是全馬1500名選手，6點10分是半馬跑者共有3200人、11公里有2000人、5公里4000人。今年賽事與其他縣市比賽撞期，卻仍吸引上萬人參加，朝天宮歡迎跑者們到來，也邀請大家明年台灣燈會期間蒞臨北港拜媽祖、賞花燈。北港警分局表示，因應路跑活動而管制，包括台19線（華南路、華勝路）、145線、145甲線等路段交通管制至下午1點才解除，感謝用路人配合避開或提早改道，讓賽程順利完成。圖說:北港媽祖盃馬拉松由朝天宮蔡董事長、鎮長張勝智、教育處長梁恩嘉及多位董事一起鳴槍起跑。（記者陳昭宗拍攝）