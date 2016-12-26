【大成報記者杜忠聰/臺南報導】國立臺南大學舉辦創校118週年校慶系列慶祝活動，音樂系規劃最後強檔壓軸，非常難得邀請到目前旅居美國且專職任教於田納西大學 (The University of Tennessee)，擔任 Sandra G. Powell 講座特聘教授之知名國際鋼琴家胡志龍蒞臨；於12/28(三)下午2時在該校雅音樓音樂廳舉辦鋼琴講座暨大師班，勢必為師生帶來豐富的音樂之旅。胡志龍為活躍於國際樂壇的鋼琴家。臺灣大學土木系畢業後第一名考取臺北國立藝術大學音樂碩士班，就學期間榮獲臺北國家音樂廳樂壇新秀，臺北愛樂樂壇新秀及奇美藝術人才培訓獎得主，並獲選為海峽兩岸交流青年音樂家，在臺灣各地及北京音樂廳演出拉赫曼尼諾夫第二號鋼琴協奏曲。畢業後獲全額獎學金赴美國深造，以短短三年的時間取得美國密西根大學演奏博士學位，旋即獲聘於東田納西州立大學 (East Tennessee State University)；他的演奏足跡遍及亞洲與歐美多國，其演奏錄音亦在各地電視及廣播電台播放。鋼琴演奏專輯「福爾摩沙隨想」與「拉赫曼尼諾夫音畫練習曲」由 Blue Griffin Recordings 在臺灣與美國發行，2009年獲臺灣唱片金曲獎最佳演奏者提名，並受到美國唱片指南 (American Record Guide) 與Fanfare雜誌的一致好評。最新演奏專輯「郭德堡變奏曲」將在近期發行。音樂療癒人心，亦可洗滌壓力，音樂家的養成卻是需要長時間的累積，每一階段音樂專業知能與技巧的精進，都極具考驗。南大邀約國際音樂大師蒞校給予引導與分享，希望藉此開拓學生的國際視野，凝聚自我能量並自我成長。南大118週年校慶系列活動由國際鋼琴大師胡志龍擔任壓軸演出，將為全校師生帶來精彩的音樂饗宴，歡迎各界蒞臨親炙大師風采，詳細資訊可洽詢音樂系楊主任（06-2133111分機711）。