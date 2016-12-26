中東部大範圍雨雪展開，降雪主要出現在陝西、山西等地。預計，今天，中東部雨雪持續，將是此輪降水最為強盛、範圍最大的一天。同時，冷空氣也將自西向東影響我國，大部地區氣溫下降6-8℃。

肖天受賄一審獲刑10年6個月 追繳796萬元充國庫 詳情>>

2016年12月26日，河南省南陽市中級人民法院公開宣判國家體育總局原副局長肖天受賄案，對被告人肖天以受賄罪判處有期徒刑十年零六個月，並處罰金人民幣五十萬元；對肖天受賄所得財物予以追繳，上繳國庫。

魯能宣布郝偉擔任中方教練組長 李霄鵬不再兼任 詳情>>

魯能在官方網站宣布，郝偉將擔任球隊中方教練組組長，李霄鵬不再兼任此職務。在11月末，新浪體育便報導，在恆大擔任助理教練的郝偉有望回到母隊山東魯能。在將近一個月之後，郝偉回歸魯能一事塵埃落定，他將擔任球隊中方教練組一職，輔佐馬加特，李霄鵬將不再兼任這個職務。

國安增資擴股再生巨變 螞蟻金服IDG基金確定退出 詳情>>

12月26日，之前已經進入國安俱樂部工作了一段時間的螞蟻金服人員沒有出現，這次與國安剛剛開始的一段合作就這樣劃上了句號。其實，國安臨時中止套票銷售也與增資擴股發生變化有關。在螞蟻金服決定撤出后，套票銷售方案也將在修改後儘快重新啟動。雖然螞蟻金服與IDG基金正式退出了與國安的合作，但中信集團並沒有停止尋找新的合作夥伴，一家非常有實力的北京企業也表示願意入主國安，目前雙方正在進行緊急談判。

國安主帥:恆大不再獨大 目標國安重返爭冠行列 詳情>>

北京國安主教練何塞-岡薩雷斯近日在接受西班牙媒體《馬卡報》採訪時表示廣州恆大不會繼續在中超一家獨大，今年就有了新的競爭對手。希望有更多的競爭對手來挑戰廣州恆大，包括北京國安。自己之前沒有想到會成為北京國安的主教練。如果每場比賽都為勝利而戰，北京國安有爭奪冠軍的機會，目標是讓北京國安重返爭冠球隊的行列。2017賽季要避免出現像2016賽季那樣的糟糕開局。

組阿根廷雙槍?曝申花欲簽迪馬利亞 身價5500萬歐 詳情>>

據《全市場》、阿根廷公共電視台等多家媒體報導，上海申花不僅要引進特維斯，還想引進另一位阿根廷球星，那就是目前效力於法甲豪門巴黎聖日爾曼的邊鋒迪馬利亞。目前，這位阿根廷國腳邊鋒的評估身價高達5500萬歐元。如果迪馬利亞近期來華踢球，他有可能成為新的中超標王。

曝巴薩大將拒絕恆大5000萬報價:留巴薩爭冠軍 詳情>>

中超在引誘著圖蘭，這是土耳其媒體「Fanatik的報導。這家土耳其媒體還談到了具體的報價：3年5000萬歐元，而給出這份報價的是廣州恆大俱樂部。這並非虛構，報價也沒有被誇大，事實上圖蘭本人就曾透露，他收到過中超俱樂部的豐厚報價。在接受土耳其Beyza電視台採訪時，圖蘭表示：「巴薩對那份報價說了不，因為俱樂部信任我。對俱樂部來說，我是長期規劃中的一員，我到諾坎普來不是只踢6個月的。」

門德斯披露J羅冬窗將留隊 欲國王杯發力最後一搏 詳情>>

冬窗開幕在即，目前在皇馬並不開心的哈梅斯-羅德里格斯此前已與多家球隊傳出消息，不過據西班牙《阿斯報》報導，J羅的經紀人門德斯證實，縱使在皇馬不開心，但哥倫比亞人不會在一月份離開馬德里。

科爾首次批庫里：他應該打得更聰明一點 詳情>>

一向不愛批評庫里的主帥科爾也比較隱晦地表達了對庫里的不滿。「我覺得史蒂芬可以打得更聰明一點，他可以做出更好的進攻選擇，這樣不僅是對他自己好，對球隊裏面的其他人同樣有好處，」科爾說，「但是我毫不擔心他投丟的那些球，我只會擔心他在場上做的那些選擇是否正確，或者是否可以做的更好，我必須保證我們的球隊是一個整體。」

郭艾倫:時刻準備嘗試NBA 與夢之隊對抗很好玩 詳情>>

去NBA打球肯定是好事兒，只要是好事兒總歸是想去嘗試的。通過聯賽和國家隊的比賽，也看到了自己和NBA球員水平的差距，這方面確實還是有距離。至於以後有沒有機會去嘗試一下，我只能說，我每天都會努力去準備好，通過比賽、通過訓練讓自己變得更好，然後真正有機會去嘗試（NBA）的時候，能夠做到不留遺憾，發揮出自己的水平。

先鋒報:阿聯球場失意商業得利 攬10代言購房產 詳情>>

儘管在球場上並不如意，但是在球場外，阿聯賺得盆滿缽滿。有報導，阿聯參加商業活動的出場費高達600萬人民幣。姚明和李娜的出廠價都不如阿聯，劉翔則為400萬元左右。目前正當紅的寧澤濤、孫楊和林丹等人，這些人的出場費均為200萬元。