日期:12月26日下午，遼寧省足球協會第三屆會員大會在遼寧省體育局綜合館會議室召開，會上對遼寧省足協進行了全新的改制，並且選出了新一屆領導機構。改制后的遼寧省足球協會，由遼寧省體育局局長宋凱擔任局長，同時有來自社會各界人士組成領導機構，遼寧宏運隊主教練馬林、助理教練肇俊哲以及前中國女足前鋒韓端，成功當選了遼寧省足協執委。肇俊哲在接受採訪時表示：「現在我們的主要精力要放在青訓方面，遼寧足球乃至是中國足球的崛起，都是要立足於青訓，只要把青訓做好了，中國足球才能有所發展。」

《中國足球改革發展總體方案》出台之後，將足協改制、管辦分離列為了重要一項，而作為體育大省以及出產足球運動員的著名省份，遼寧省足協的改製備受關注，如今遼寧省足協的改制正式完成。按照改制后的遼寧省足協設置，新一屆的省足協領導機構由30人構成，其中有來自於遼寧省體育行政部門人員4人、遼寧省教育行政部門2人，省內各地方體育、足協部門13人，經濟界、企業界人士5人，體育專業人士4人，社會、媒體界人士2人。遼寧省體育局局長宋凱當選遼寧省足協主席，宋凱在接受採訪時表示：「遼寧省足球協會的改革，將是遼寧體育、中國體育的新突破口，政府部門將對新改制的遼寧省足協進行扶植，結合遼寧省的實際情況，讓遼寧足球在省足協的引領下得到全面發展。」宋凱說，新一屆省足協的任務是打好遼寧省足球的基礎，重振遼寧足球的雄風，除了建設好中超遼寧瀋陽宏運俱樂部外，還要爭取有3、4家中甲俱樂部。「足球青訓方面，主要由教育部門的校園足球主抓，我們體育部門還是要抓好青少年精英足球訓練和比賽，選拔出色的足球苗子進行集訓和比賽。」宋凱說。

遼寧宏運隊主帥馬林和助理教練肇俊哲當選了遼寧省足協執委，同時當選執委的還有原中國女足隊員韓端。不過，由於馬林正率領遼寧隊在廣東三水進行冬訓，因此並沒有來到會議現場，而肇俊哲和韓端則出席了今天的會員大會。在接受採訪時，肇俊哲表示：「現在我們的主要精力要放在青訓方面，遼寧足球乃至是中國足球的崛起，都是要立足於青訓，只要把青訓做好了，中國足球才能有所發展。」肇俊哲認為，這麼多年以來，遼寧隊的一批一批優秀球員，都是通過自身的青訓培養出來，不僅為遼寧隊，同時為其他中超球隊乃至國家隊都輸送了無數的足球人才，但那些都是在原來足協的體制下培養出來的球員，在新的形勢和新的體制之下，如何堅持培養找到合理的方法，是一個重點方面。此外肇俊哲認為，遼寧足球的青訓應該儘早統一風格，模仿歐洲強硬派的打法，而且肇俊哲表示，遼寧省足協的當務之急還應該是在政府的支持下，儘快加強獨立運營能力。(頡頏)