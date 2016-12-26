（中央社記者林宏翰台北26日電）中信兄弟逐步換血，隨著許銘傑、黃仕豪、陳智弘等球員轉任教練，釋出林英傑、郭健瑜等老將，擁有娃娃臉的童顏隊長林威助下個月將滿38歲，球團也已經展開談約。



領隊楊培宏今天表示，球團與林威助已經有一次交換意見，林威助表示再考慮，雙方之後還會再談。



林威助2013年加入中信兄弟，這4年月薪分別是30萬、38萬、33萬、37萬元。林威助在2014年下半季曾經球員兼教練，20日中華職棒戰力外測試會，他也到場，引發球迷聯想。



楊培宏說，目前與林威助談的是純球員合約，除非個人有意願，不會讓他兼教練；先前聯盟舉辦的測試會，球團派出許銘傑、林恩宇、王金勇到場觀察，林威助是私人身份去關心前阪神隊友。



40歲的許銘傑轉任教練後，2017年球季，林威助篤定是全隊年紀最大的前兩名，另一名可能是目前還是自由球員身份，38歲「恰恰」彭政閔。



林威助今年球季以37歲高齡，在一軍出賽95場、先發51場，打擊率3成1，有5支全壘打，40分打點。



值得注意的是，林威助代打功力一流，34個打數是全隊最多，其次彭政閔16打數、陳子豪15打數；以「一球擊命」為座右銘的他，本季代打打擊率3成82，上壘率4成5，都優於整季平均。



不過中信兄弟代打成功率最高的，還是彭政閔，本季代打16打數，敲出8安打，打擊率5成。兩名老將仍把握每一次上場機會。



今年季中，林威助談到代打難度，這個角色最困難的是「一天就只有一次機會」，而他表現傑出的秘訣是，抱持著「4次代打有1次安打就是成功」的心態。



面對新一代球員的競爭，林威助今年拿下單場MVP時說過「不管先發、代打，我都沒有鬆懈，新一代年輕選手表現不錯，我也不會放鬆、不會看輕自己。」1051226