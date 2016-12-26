日期:12月26日上午，蘇寧集團迎來了26周歲生日，同時也是蘇寧「陽光1+1」社工志願者行動十周年。蘇寧集團在蘇寧總部舉辦了「蘇寧陽光·情暖中國」 蘇寧26周年慶典暨「陽光1+1社工志願者行動10周年」的慶生活動。蘇寧陣中大將吳曦成為蘇寧公益足球特聘教練，助陣活動現場。

一直以來，蘇寧集團致力於投身公益事業，堅持和擴大企業的社會責任。2016年，蘇寧把企業資源和公益事業相結合，形成了體育公益、教育公益和扶貧公益三大主題的公益活動。

蘇寧控股集團董事長張近東在當天活動中表示，「每一年的這一天，18萬蘇寧人都會用公益的方式為自己慶生。隨著企業的壯大和網路的拓展，我們的公益活動不再僅僅滿足於捐贈和幫扶，而是鼓勵和支持更多的人熱愛這項事業，投身公益。因此，我們將企業的互聯網發展順勢嫁接到公益活動中，開展互聯網公益。為此，我們上線了公益頻道，開展公益眾籌。」

蘇寧體育集團作為今年剛加入蘇寧大家庭的一員，也秉承了蘇寧集團的優良傳統。今年，蘇寧體育集團多次投身公益活動，如打造親子看台、拍攝「關愛地球保護奧體」公益視頻等，尤其是在賽季末，蘇寧足球俱樂部宣布將足協杯決賽所獲得的門票收入用於公益項目，此舉得到了廣大球迷朋友們的一片喝彩和掌聲。

在之前舉行的「陽光1+1」明星慈善義賣公益活動中，蘇寧體育集團旗下的兩大俱樂部——江蘇蘇寧足球俱樂部和國際米蘭足球俱樂部中的部分球員都捐出了帶有簽名的私人藏品，用於拍賣。拍賣所籌得的善款將全部用於善行者、足球1+1、夢想大篷車和互聯網+扶貧公益項目。

2017年，蘇寧易購隊隊長吳曦還將作為蘇寧愛德足球1+1項目的特聘教練，在今天的獲聘儀式上，吳曦表示：「很高興看到這麼多孩子喜歡足球。在此，我也呼籲更多的人關注基層足球的發展，也希望更多的孩子有機會能夠感受到足球帶來的快樂，充滿正能量。」

值得一提的是，當天也是蘇寧陽光1+1社工志願者行動成立10周年。每一位蘇寧人都是1+1社工志願者，他們積极參與政府、公益夥伴在抗震救災、扶老助殘、環境保護、扶貧濟困、捐資助教等公益活動，用點滴的公益行動詮釋對社會的擔當。

未來，蘇寧的公益不僅停留在捐錢捐物、扶持社會公益組織上，張近東表示，「我們要堅持社會企業的定位，將企業資源嵌入行業、紮根農村、融入社會，提升弱勢群體的造血能力，思維能力，真正激發他們內在的動力，實現可持續的發展。」(小虎)