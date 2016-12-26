我是想了很久來寫這篇文章。相信很多人都曾幻想一夜暴富，走上人生巔峰成為人生贏家。這幾年，由於主播的興起，確實出現了許多年輕的富翁。每隔一段事件就會有新聞曝出某某主播月入多少萬等等這類的新聞。但這個行業就真的很好嗎？這顯然是很值得深思的問題。

隨著直播平台不斷的發展，平台——經紀公司——主播的一套體系也逐漸成熟起來。相比於直播平台和主播，經紀公司更多的不為人所熟知。今天，我就來聊一聊目前國內主播經紀公司的現狀。

早起的直播主要以秀場為主，剛開始關注遊戲直播也是從YY開始。那時候董小颯、五五開等都還在YY直播，主播也都是單打獨鬥，或者抱團以工作室的名義進行直播。而在直播紅利的驅使下，更多的經紀公司也開始介入到這一行業中來。說到主播經紀公司，說起根本應該是有早起的「公會」、「家族」演變而來。

在14年，那時鬥魚TV也才剛剛興起。小智和眾義娛樂的撕逼事件也是第一次讓我認知到經紀公司的存在。早起看直播的朋友應該了解那次事件，其原因根本是由經紀公司與主播之間利益糾紛引起。

主播經紀公司也主要分為兩種：一是以秀場為主要內容的經紀公司，而是以遊戲直播為主秀場模式為輔的經紀公司。可以說，目前國內大多數經紀公司仍是處於早期的「公會」經營模式，為了能迅速賺到錢走流水線式的生產方式在各大秀場獲取利潤。就國內而言，能屬於頂尖的經紀公司也只有伐木累、七煌、麥克斯等這幾家。它們的共通點也是遊戲直播為主，秀場為輔。雖然已經是行業頂尖，但仍處於半職業化階段。為什麼我要這麼說，這是因為我從某公司負責人處了解到的現實情況。

下圖是目前國內一線經紀公司主播一覽表：

從資本運作方面來看，伐木累的實力最為雄厚，堪稱資本運作的典範。不僅涵蓋了如華興資本、東方富海等國內頂級得投資公司，王思聰、侯閣亭等知名富二代電競圈布局代表人物也是其背後股東。

校長在這就不必多說了。侯閣亭父親是候建芳，A股上市公司雛鷹牧業的創始人侯閣亭本人也是中國電競圈知名的投資人，擁有OMG電競俱樂部，在直播平台、內容製作、經紀公司等上下游產業鏈廣泛投資布局。侯閣亭作為全民TV掌權人在直播各個領域都有擁有頂級主播。伐木累依仗其鬥魚、熊貓及全民的股東背景，自然能獲得別的經紀公司無法觸及的資源。

而快屏、麥克斯等由主播及投資公司聯合運作。麥克斯在與萬家文化資本運作上市失敗之後目前正在尋找新的發展出路。而最近旗下大力推廣的大神電競目前也處於半死不活的狀態。快屏目前情況也讓人擔憂，所有主播全部依賴於全民直播平台是一把雙刃劍，優點在於頭部主播——小智、小漠和帝師可以捧自己的明星，但是過於依賴一家平台和小智使得快屏缺乏獨立性。尤其在小智腰傷之後，長時間的離開直播和視頻行業對其人氣一定有負面的影響。大家熟悉的七煌除了德雲色之外，其他暫未有頂級主播。從早期直播OGN、爐石等多方賽事開始，這幾年七煌也並無大的發展。如今七煌已經開始主打手游電競王者榮耀，逐漸從英雄聯盟、爐石傳說等領域轉型。

鼎讚旗下雖無一線主播，但其綜合實力還算可以。明星也分類型，何況是主播。所為蘿蔔白菜各有所愛，在如今網紅經濟的趨勢下也能有較好的發展。

一家成熟的主播經紀公司，其主營業務應該是直播+廣告+電商三位一體的成熟模式。很可惜國內極少有經紀公司能做到這麼全面。所謂那些秀場模式的經紀公司，還停留在禮物分成階段。招聘主播的要求也非常低，用行業的一句話說「男的要坑矇騙，女的要浪蕩艷」即可。

首先，作為主播，最關心的當然是自己的人氣問題。人氣的高低決定了收入的多少。從最早的WE.YY90001到如今的百播大戰，培養的明星主播應該可以以千來計算了。但真正「活」下來的又有多少。短暫的爆紅之後是迅速的回歸到原本的平常生活。

下表是各大主播一年前後的身價對比：

近幾年，由於大量的資本湧進直播領域，造成了直播平台一片虛假繁榮的景象。遊戲目前依然是主流內容，平台間跳過經紀公司互相挖角，導致主播的身價水漲船高。從今年的千播大戰到年尾的大量直播平台倒閉，資本寒冬不再是危言聳聽。安德羅妮夫婦3年1億天價跳槽虎牙直播創下了行業新的記錄。但作為直播平台第一梯隊的虎牙，1億也是其一個季度的營收，更別提其他還掙扎在變現初期的新平台了。

雖然今年直播界也陸續接到了斯柯達、統一這樣的頂級廣告，但畢竟是極少數。其實大家都很容易看到，目前各大主播的商務廣告還是依賴於低層次的遊戲廣告「二維碼」推廣這一階段。能夠參加的也都是各大直播平台自己打造的各式活動。在主播身價直逼娛樂明星的現狀下，經紀團隊的助推作用就顯得尤為重要。

但現狀就是目前主播經紀公司手中資源有限，而各大直播平台能夠繞過經紀公司直接接觸到主播。從而加劇了平台——主播——經紀公司三方的利益爭執。這樣的現狀導致經紀公司為了保全利益就無暇顧及自身的發展陷入低頭撈錢的怪圈。 視頻+淘寶模式在很早就演變成了直播+電商的模式。在YY鼎盛時期，盧本偉、洞主都會在直播中賣力推廣自己淘寶店的產品。而如今則是主播推廣+經紀公司經營的形式。電商作為早期主播的主要收入到如今成為經紀公司的衍生產物，也是主播明星化趨勢的體現。

經紀公司大多數電商產品還是以電競周邊為主，也主要依靠自身人氣推廣其他品牌的產品。說白了就是以代言人的形式進行推廣。而反觀娛樂圈，許多明星都有自己創造的品牌，目前也僅有伐木累一家打造了「牛鋪」這一電競電商代運營品牌。在直播剛剛興起的階段，電商作為主播的主要來源收入受到了經紀公司和主播的重視。而目前，電商的收入僅佔主播全年收入的五分之一左右，隨著簽約費的水漲船高，高額的出場費的誘惑，許多主播甚至放棄了電商這一產業。還記得當年各大主播在直播中瘋狂推銷魚豆腐的場景，為了賺快錢，如今已經成為了主播們不屑一顧的產物。若風、草莓、五五開等都已經開始線下的實體創業，打造自己的品牌文化，而如何打造主播門的電商文化品牌則是各大經紀公司所面臨的一個難題。

尤其是主播言行無法自律的情況下，打造自身品牌無異於懸崖上走鋼絲，是一毛線舉動。擁有良好的危機公關和包裝炒作能力是每個經紀團隊所必須的。今年年初的「Mini事件」、阿怡代打、酥酥美顏、熊大復出等事件則是經紀公司危機公關能力的體現。在經歷了重大不利事件之後，主播是否還能維持人氣，甚至更上一層樓對經紀公司是一種考驗。例如阿怡大小姐雖然一度成為了玩家們口誅筆伐的對象，甚至要告別直播界。但在良好的公關處理下保住了自己的直播生涯，並成功跳槽全民TV，不僅擁有超高的人氣，還為直播平台頂住了小智由於腰傷長期無法直播的空檔，不難看出直播平台和經紀公司背後的合作線路。

除此之外，各大經紀公司都開展自己獨特的業務。如伐木累的電競社區、電商代運營，麥克斯的電競培訓項目——大神電競以及七煌旗下的爐石咖啡廳、七煌五狼黑等。主播經紀公司也不在單純的只服務於主播。雖然每家經紀公司都在打造屬於自己的品牌文化，但效果還不甚理想。

大神電競作為一款電競人才的選秀項目，儘管有JY、小樓這樣的人氣主播加入，但在經過早期的宣傳之後如今也變的幾乎了無音信，並沒有被廣大玩家所熟知。七煌雖然前幾年通過OGN的獨家轉播以及七煌五狼黑這樣的獨特節目吸引了大批量的粉絲。可是由於旗下節目內容太多，導致沒有打造出自己的品牌文化。如今也只有「抗韓中年人」這一人氣節目在「苦苦支撐」。

在網紅經濟的時代下，各大經紀公司無論在專業度還是渠道資源上還無法與娛樂圈的經紀團隊相比。直播作為最近逐漸火爆的產業也需要更專業更高效的經紀公司來共同發展。主播並不是快消品，在粉絲經營，商務洽談和內容模式上經紀團隊都需要承擔起相應的責任。站在直播行業的風口，路途雖遠，但終將尋得。