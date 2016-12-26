守望先鋒聖誕節漫畫疑問解答 貌似出現新英雄廖北京新浪網 (2016-12-26 19:50)
守望先鋒聖誕節漫畫中存在著非常多的疑問，比如說守望先鋒聖誕節漫畫中老兵們若有所思，回憶著某人，照片中的人是廖嗎？
街頭角落看著一家三口的死神，他在執行任務還是。。。。瑞破他真就這麼慘？QA Q
半藏身邊（ 蜜汁表情 ）的小男孩是誰？（也許只是個路人？）
解答
大鎚身邊的這位女性是誰？已經得知是大鎚漫畫《屠龍勇士》中的鑄甲師布里吉特。
狂鼠他們所在的公園是悉尼的月亮公園，看起來應該不是墨爾本。
我覺得路霸和狂鼠去的遊樂場是悉尼的luna park，因為大臉兩邊的尖塔明顯是悉尼的更像一點。
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