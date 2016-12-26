12月26日下午三點，有媒體稱樂視體育方面拖欠新英體育3000萬美元的版權費未支付，英超中國版權方新英體育正考慮按照規定合約掐斷樂視體育的的直播信號。 晚間7點左右，樂視體育的最新回應是：英超的轉播不會有任何問題，並且今天樂視體育推出了超級體育季、月會員觀看英超的權益，所有樂視體育超級會員都可以通過全終端暢享英超。

每經記者 張斯 每經編輯 吳悅

12月26日下午三點，有媒體稱樂視體育方面拖欠新英體育3000萬美元的版權費未支付，英超中國版權方新英體育正考慮按照規定合約掐斷樂視體育的的直播信號。

到今天傍晚6點，《每日經濟新聞》記者從知情人士處得到消息，樂視體育與新英體育經過協調，雙方已經就直播事情和解。後者已初步同意繼續提供從日期:今晚8點30分開始的多場英超聖誕大戰的轉播信號，供樂視體育進行直播。樂視體育多名員工已經在社交媒體上發佈了今晚聖誕大戰將照常直播的信息。

不過，目前此消息尚未得到新英體育方面的官方確認，「我們尚未確認今晚是否會提供信號。」新英體育的工作人員透露。

而到晚間7點左右，樂視體育的最新回應是：英超的轉播不會有任何問題，並且今天樂視體育推出了超級體育季、月會員觀看英超的權益，所有樂視體育超級會員都可以通過全終端暢享英超。

劇情峰迴路轉

今日下午3點，有媒體稱樂視體育方面拖欠新英體育三千萬的版權費未支付。下午四點，在求證中，樂視體育相關負責人對《每日經濟新聞》記者表示，暫無對外信息透露。

而5點左右，新英體育相關工作人員則回應稱，該消息屬實，樂視體育拖欠新英體育3000萬美元版權費用。「已逾期一周未支付，事實上20號是還款日期，雙方仍在就此事進行溝通，還款期限定在今晚六點。並表示新英方面已經做好了今晚斷（直播）信號的準備。截止六點前，英超聖誕大戰賽程，優先顯示的觀看地址依然是樂視體育。

5：40，新英體育方面表示，還款日期或已協商延期。6：10，樂視體育方面開始向其他媒體放出直播正常進行的消息。

今年8月9日，英超在中國大陸及澳門地區獨家版權方新英體育在京宣布新賽季英超在中國大陸及澳門地區的轉播陣容，互聯網平台方面，新賽季的新媒體轉播權由樂視體育、PPTV第一體育和新英體育三家獲得。

兩天后，樂視體育發佈新賽季英超戰略--在PC 端、移動端，除了230 場免費場次之外，樂視體育還就150 場付費場次與新英體育達成了深度合作，通過生態補貼方式，用戶只需購買590 元/年的樂視超級體育會員，不需要額外付費便可看到全部380 場英超比賽。

而根據新英體育與樂視體育達成的這份轉播合同，合同分為2 期支付，第一期費用在英超開賽前支付，樂視體育已完成付款，第二期餘款3000萬美元付款日期在上周支付，而樂視體育至今仍逾期未支付。

野蠻成長的代價

過去兩年，樂視體育可以說是野蠻式生長。」在B輪融資過後，發現公司在很多經營的基本面上並沒有得到實質的改善，也引發出了很多新問題。「此前，樂視體育CEO雷振劍坦言，樂視體育跑在最前面，但也踩了很多地雷。

最典型的就是今年7月國際冠軍杯北京站賽事被取消事件。11月初時，樂視體育也曾經因拖欠版權費用被ATP停止上海網球大師賽轉播信號的傳送。樂視體育隨後緊急補救，調用資金支付挽回合作，恢復了對ATP年終總決賽的視頻直播。

雷振劍坦言，這是樂視在業務上比較大的一個挫折，」對於我們看待每一塊業務良性發展是特別大的教訓和啟示「。上月月底至本月月初，圍繞樂視體育高層變動、裁員以及賽事版權欠款的傳聞，配合整個樂視困局的背景不斷發酵，本次英超合同餘款逾期可算是傳聞的後續之一。

對於樂視體育存在的各種問題，12月6日起，雷振劍曾接受媒體採訪進行過系統回復，對於拖欠版權餘款問題，他的回復是：資金緊張是公司的常態，樂視體育在購買版權和賽事直播中消耗了很多資金，會在有限時間內全力以赴把付款解決。

樂視體育是樂視孵化的生態業務中，最受資本寵愛的一個。《2016年氪估值排行榜TOP200》顯示，在200家上榜公司中，獨立發展僅兩年多的樂視體育以238億元估值位列第15位，成為排名最高的體育產業公司，這也證明了其在行業中的絕對領先地位。

「2016年對我來說也是跟老賈（賈躍亭）那種感覺類似，也是冰火兩重天。」雷振劍表示，因為業務的高速增長，在收穫掌聲的同時，也更加刻骨銘心地看到了很多挑戰。喜憂參半，成為他當下的心情。

截至目前，樂視體育已圍繞賽事、版權、彩票、大數據、體育經紀等多項業務進行了多點布局。此次架構調整之後，樂視體育還將在一定階段對不同業務的不同表現作出調整。