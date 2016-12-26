（中央社台北26日電）中國大陸電商發展迅速，但電商消費者可不全都是年輕人。陸媒報導，部分老年人最初只圖方便，在網路購買生活必需品，最後卻成為旅遊團購等網上新產品的主力客群。



中新網報導，80歲的祁爺爺最近正在讀一本取材年輕的宮廷小說「帝業如畫」。今年初，他聽朋友推薦，學會用電腦登錄這些電商網站，目前他已成功買回了「漢隸隸書教程」、「辭海」等在書店難找或不易搬運的圖書。



除了不必在外奔波、搬重書，他說：「網購還有一個好，就是便宜，比如這本『帝業如畫』吧，標價20多塊，我只花了十幾塊錢」。



老人已成為大陸網上購書的主要客群。京東今年公布的一項調查顯示，56歲以上消費者購買圖書的比例比1990年後（90後）出生的年輕人高82%、比80後高42%，且高於平均水平38%。



老年人不僅喜歡網購書籍這類相對傳統的商品，他們對一些時髦和新奇網購品的接受程度也讓人吃驚。京東數據顯示，對比2015年同期，老年人今年在出境旅遊上的花費成長了167%。境內旅遊中，旅館消費增加20倍，景點門票增加3倍。



老年人對線上旅遊產品的熱情還帶動相關產品的網購量：老年人今年在全球簽證、語言培訓服務方面的消費增加8.7倍。



不過，在老年消費品類中，排名第一的還是食品飲料，顯示出大陸老年人瘋網購的真正原因。



齊奶奶的兒子長期在國外工作，家裡只有兩老相依為命。雖然二名老人身體健康，但對購買大件商品卻是力不從心。老人曾向兒子抱怨，「你不在家，我們買油買麵誰來扛呢？還是讓快遞員送上來吧」。



一名老人也說，提重物上下樓對老人來說實在太吃力，「一開始我只能去菜市場買散裝的米，學會網購以後我終於可以買整袋的了」。1051226