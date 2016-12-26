爐石傳說黃金總決賽正在進行中，作為爐石本年度最後一項大型賽事，讓我們一起來看看各位選手的發揮吧。

由網易和暴雪主辦的黃金系列賽2016年度總決賽將於12月16日-1月8日在上海舉行，其中爐石傳說項目共有24名選手參賽，他們將通過一輪小組賽決出8強晉級決賽，向290，000元的賽事總獎金及象徵中國爐石職業賽事最高榮譽的500g純金爐石發起衝擊。具體的內容跟隨小編一起來看看吧！

本次黃金總決賽將邀請在2016賽季表現最出色的24位爐石選手，他們分別來自2016暴雪嘉年華世錦賽中國代表隊成員、2016中歐對抗賽冠軍、2016黃金公開賽各站冠軍、2016WCA第三賽季冠軍、2016WESG中國區冠軍以及2016年世錦賽積分前五的玩家。

此外，在本次黃金總決賽結束后，玩家呼聲很高的《爐石傳說》中美擂台賽也將到來。本次黃金總決賽4強選手將攜手Jasonzhou（世界錦標賽成績最好的中國選手）在中美擂台賽迎接美國選手的挑戰，同時他們也將受邀參加2017《爐石傳說》世界錦標賽第一賽季的比賽。

注：若JasonZhou進入黃金總決賽四強，則中美擂台賽名額順延至黃金總決賽第5名選手。

直播地址：http://gold.blizzard.cn/minisite/2016final/

比賽賽制

2016《爐石傳說》黃金總決賽小組賽階段將採用4ban1征服3單循環賽制，24名選手抽籤分為4組，各小組前2出線。若小組出現同分情況，則根據雙方勝負關係判定出線結果；若根據勝負關係無法判定，則進行加時賽。

決賽將於1月6日-8日進行，8強比賽將採用4ban1征服3雙敗賽制，最終決賽採用5ban1征服4賽制。

比賽日程

小組賽階段（24進8）

12月26日（周一）16：00 24強A、B組循環賽 第一輪 六場

12月27日（周二）16：00 24強A、B組循環賽 第二輪 六場

12月28日（周三）16：00 24強A、B組循環賽 第三輪 六場

12月29日（周四）16：00 24強A、B組循環賽 第四輪 六場

12月30日（周五）16：00 24強A、B組循環賽 第五輪 六場

12月31日（周六）10：00 24強C、D組循環賽 第一、二輪 十二場

1月1日（周日）10：00 24強C、D組循環賽 第三、四輪 十二場

1月2日（周一）16：00 24強C、D組循環賽 第五輪 六場

決賽階段

1月6日 （周五）15：00 8強雙敗 五場

1月7日 （周六） 9：00 8強雙敗 一場

1月7日 （周六）14：00 8強雙敗 兩場

1月7日 （周六）19：00 8強雙敗 兩場

1月8日（周日） 9：00 8強雙敗 一場

1月8日（周日）13：30 勝者組決賽

1月8日（周日）16：00 敗者組決賽

1月8日（周日）20：30 決賽

比賽獎金

冠軍： 500g金爐石雕像（可選150，000元人民幣獎金）

亞軍： 80，000元人民幣

季軍： 40，000元人民幣

殿軍： 20，000元人民幣

5-8名：5，000元人民幣