官員回報，隨著禽流感擴散至伊朗7個省份，當局近幾個星期以來，已經撲殺數十萬隻禽鳥。

環保組織今天(26日)也對國營的伊朗通訊社(IRNA)說，在伊朗中部的米甘濕地(Mighan Wetland)，已被發現有超過1千隻以鵝為主的野鳥死亡。

伊朗通訊社報導，在爆發致死的H1N8與H1N5禽流感之後，卡什溫省(Qazvin)一處農場近幾天已撲殺6萬3千隻雞，並銷毀80萬顆受精卵與一天大的小雞。

根據世界動物衛生組織(World Organisation for Animal Health)上週公佈的報告，在爆發9宗禽流感案例之後，伊朗全國自11月中以來已經撲殺72萬5千隻禽鳥。

因為擔憂候鳥會傳染病毒，當局已經取消獵鳥執照，並建議人們不要在地方市集購買野禽。