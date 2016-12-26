「花舞人間」工筆彩繪聯展 朝陽科大邀您體驗紙上繽紛



(中央社訊息服務20161226 18:28:18)為了增加校園的藝文氛圍，朝陽科大通識教育中心於設計大樓藝廊舉辦「花舞人間」工筆彩繪聯展，邀請王峻偉、邱玉晴、吳巧蓮、吳怡香、林孟娟、林智偉、黃瑞屏、葛小蓉、蕭光遴、謝惠貞等10位享譽盛名的畫家，吸引不少師生駐足觀賞。



朝陽科大主任秘書潘吉齡在開幕致詞時表示，特別感謝葛小蓉老師的引薦，一次邀請到10位畫家共同聯展獻藝，讓全校師生以及社區民眾共同欣賞藝術之美。此次展出的工筆畫作，技法觀念強調藝術與工藝層面上的延續，保留工筆畫工整細緻的勾勒與渲染技法，同時融合西方寫實主義的畫面構成、色彩使用與形象表現，更展現諸多新意，兼具傳統水墨韻味與當代精神雙重特性。 參展之資深工筆畫家葛小蓉表示，多年來，她一直堅持，以畫為友，以自然為師。很榮幸能在朝陽展出「花舞人間」工筆彩繪作品，也期盼這次展出的工筆花鳥彩繪、漆藝品、瓷藝品及禪繞押花文創品，能獲得藝文同好及師生的支持。她同時也提供工筆畫年曆認購，所得全數捐贈朝陽科大急難扶助金，幫助弱勢的學子向學，藝術結合愛心，受到各界一致肯定。



栩栩如生、繽紛多元的「花舞人間」工筆彩繪聯展，即日起至2017年元月4日在朝陽科技大學設計大樓藝廊展出，歡迎藝文同好前來觀賞。











訊息來源：朝陽科技大學



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