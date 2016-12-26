史博館用臺灣便利貼動畫 為皮克斯30周年添新意



(中央社訊息服務20161226 18:07:18)民眾參觀史博館「皮克斯30周年特展」，到展場最後有沒有發現一塊充滿故事的牆面呢？原來是史博館邀請以便利貼動畫完成環遊世界夢想的創作者劉邦耀，為臺灣觀眾量身打造的作品《note me》。史博館從開展的第一天邀請觀眾分享關於皮克斯的記憶以及參觀展覽的心得，12月中旬累積了超過10,000張的便利貼。再由劉邦耀利用大家留下的美好故事為靈感，創作1支獨一無二的動畫短片外，也在原有的牆面留下友情深厚的大眼仔和毛怪，紀念皮克斯動畫與臺灣觀眾、創作者、史博館之間的美好情誼。



畢業於臺北藝術大學的劉邦耀表示，之前會一頭栽進動畫製作的世界，正是因為受到皮克斯動畫《玩具總動員》的影響。2009年，他以便利貼製作的《DEADLINE post-it》動畫，獲得美國時代雜誌當年度十大短片。本次為史博館創作的《note me》是繼《DEADLINE post-it》之後，首度用便利貼創造感動的藝術計畫，也是劉邦耀向皮克斯動畫致敬的作品。《note me》共分成兩階段：第一階段著重於觀眾的主動分享，在參觀完展覽後，觀眾可以自由取用便利貼，寫下或畫下皮克斯在個人生命中曾經的感動，並貼在牆面上與其他人分享。第二階段則由動畫創作者以觀眾留便利貼故事作為靈感來源，以停格動畫方式拍攝短片後，在牆面上貼上了毛怪與大眼仔這對最佳夥伴，作為皮克斯動畫與臺灣觀眾、創作者、史博館之間美好情誼的見證！



「皮克斯30周年特展」(2016/11/11-2017/02/12)揭開皮克斯動畫成功的祕密，邀請民眾共同見證皮克斯的30周年的成長歷程！展覽期間，史博館以「皮克斯與我」為核心概念，從故事、技術、創意等角度切入，規劃一系列的動畫課程、二手玩具交換市集、手作體驗等好玩活動，更多精采的內容可上史博館官方網站http://www.nmh.gov.tw/zh/action_now.htm查詢。



訊息來源：文化部



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