「社團新力、培育社會新公民」雲林縣山線社區大學105年度第2學期學習成果展暨課程博覽會



(中央社訊息服務20161226 17:31:29)由國立雲林科技大學承辦的雲林縣山線社區大學，將在12月24日(六)上午9時於雲林國中活動中心，舉辦105-2學期新公民PPT成果展暨課程博覽會，展現社區教育豐富的學習能量。活動當天除了有精采的動態表演節目，還有多元豐富的靜態攤位展示，並且邀請特別來賓「社團法人台灣雲彩全人關懷協會」的青少年雲彩樂團帶來精彩的音樂表演，並參與山線社大舉辦的換換愛禮物活動，在寒冷的冬天中度過溫馨、別具意義的新公民聖誕派對！ 本期更以「社團新力，培育社會新公民」為學習主軸，並於成果展當天由「STREET JAZZ舞蹈」班級帶來精彩的創意舞蹈-盡情搖擺熱力開場，緊接著由陶笛、烏克麗麗、社交舞、太極拳養生氣功、瑜珈、手語、國標舞、中東肚皮舞等班級，帶來一系列熱鬧、精采的表演；此外，本期更有二胡、古箏與太極拳跨班級的創新合作，期盼帶給大家一個耳目一新、獨特的成果饗宴！ 此外，在靜態展區域有工藝類的皮雕、漆器、春仔花、拼布、烙畫、輕黏土、棉紙撕畫等班共同聯展，現場有優秀的作品展示之外，特別響應此次成果展的主題「新公民PPT」（Power、Party、Talent），其意旨在社大學習的技藝與才能，透過這次活動的盛宴散播學習的能量，現場將有社大工藝類班級進行義賣活動，希望發揮社大師生公民的力量，盡自己的能力關懷他人。此外，適逢一年一度的聖誕節前夕，本社大向在地社福單位購買公益產品與社大師生進行禮物交換活動，並將社大師生的禮物及活動現場義賣所得，全數贈予「社團法人台灣雲彩全人關懷協會」，期盼透過分享與付出，讓社區教育的能量化為行動，將學習的溫度傳遞到每個人心中。此外，延續上學期二手市集的活動，鼓勵參與的師生及社區民眾們將家裡乾淨、無破損之物品包裝精美，並於現場的聖誕樹下，留下祝福卡及進行個人禮物交換，以達到環保與佳節同樂之目的！ 雲林縣山線社區大學，將於12月24日起開始受理106-1學期課程報名，凡於成果展當日報名上課之學員，享有免報名費及學員證製作費之優惠，並且由社大美食班免費提供200個古早味小點心，歡迎所有社區民眾踴躍參加！報名方式請洽雲林縣山線社區大學校本部－林小姐(05-5342601轉6051），或上雲林縣山線社區大學網站（http://ylsxcu.yuntech.edu.tw/）、Facebook粉絲專頁-雲林縣山線社區大學 查詢。聯 絡 人：鄭淑惠聯絡電話：(05)534-2601轉6050 圖說: 講師們全體大合照 手 機：0978-291180 電子信箱：ylcles@gmail.com



訊息來源：國立雲林科技大學



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