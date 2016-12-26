臺北大學公共藝術節 微電影徵件頒獎



(中央社訊息服務20161226 17:30:50)國立臺北大學公共藝術節微電影徵件競賽於12月26日上午10時30分在圖書館6樓會議室舉辦頒獎典禮，由林恭正總務長主持。



林總務長首先恭喜所有得獎者，也對於公共藝術節承辦單位與同仁的辛勞致上感謝。在逐一頒發獎項之後，由第一名獲獎連映婷同學代表致詞。連同學說，他們覺得大部分參賽者可能會以為微電影就是要唯美浪漫的故事，所以設計以動態為主的影片，可能因此得到評審的青睞。她覺得臺北大學雖然沒有傳播或設計相關系所，但這樣的比賽也讓同學有機會接觸影片拍攝，對此表示感謝。也希望影片可以讓更多人認識校園內的公共藝術。



國立臺北大學依據「文化藝術獎助條例」，在校內各項建築案甄選並設置12件公共藝術，經甄選李國嘉等12組藝術家，提供他們的創作設置，讓三峽校園環境更美更有藝術氣息。 為使社會大眾認識這些公共藝術，臺北大學規劃「學城漫遊 公共藝術節」系列活動，包含微電影徵件競賽。收件至12月2日止共有19件作品參賽，經邀請葉天倫、膝關節、湯皇珍、羅傑、馬祖瑞等5位評審選出前三名與優選5名。獲獎作品與創作者名單如下。得獎影片作品欣賞網址為 http://www.ntpu.edu.tw/repair/art_06_02.html



第一名：影片名稱：舞出藝術團體成員：張軒銘、連映婷



第二名：影片名稱：冤家鹿在團體成員：徐逸丞、張碞、洪于倫



第三名：影片名稱：心之所向身之所往。團體成員：徐晨譯、洪于倫



優選5名:



影片名稱：舞夜團體成員：張碞、戴晨家、趙曉慧、劉宥均、張之馨、施宜礽、徐逸丞



影片名稱：Let's fly@NTPU團體成員：劉伊真、孫名宣



影片名稱：女孩與魚團體成員：李浩廷、石靜、王群、劉俞岑、洪于倫



影片名稱：蝶戀花團體成員：劉宥均、張碞



影片名稱：咦！你們看團體成員：羅苡庭、謝依婷、倪睿歆、葉冠昌



訊息來源：國立臺北大學



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