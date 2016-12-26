經濟部領航苗栗產業創新發展 創新翻轉傳統產業 高科技加值新苗力



(中央社訊息服務20161226 16:22:46)經濟部為提升苗栗產業創新發展，103年成立苗創專案整合在地產、學、研創新能量，協力推動傳統產業升級轉型，促進苗栗產業經濟蓬勃發展，在經濟部技術處支持下，「苗栗產業創新推動中心」23日在造橋力馬工坊舉辦2016年度苗創成果分享會，行政院中部辦公室副執行長吳宜臻、陳超明立委、鍾孔炤立委苗栗服務處主任陳冠宇、苗創中心主任傅如彬、聯合大學副校長吳有基、育達科大研發長江素貞及亞太創意技術學院研發長林雅惠等產、官、學、研及政府代表約有250位出席共襄盛舉，會中展示粉末冶金、高值陶瓷、智慧服務群聚創新平台及41特色廠商創新成果，表揚領頭羊企業代表及三所大學共同推動產業群聚、頒發創新績優廠商獎感謝輔導業師，特別邀請創新績優企業主分享輔導歷程、導入技術、創新秘笈，以業師及受輔導業者現身說法創新心路歷程，分享如何創新研發及獲得政府補助，進行交流帶動更多企業投入創新研發。



苗創中心主任傅如彬表示，非常感謝經濟部技術處支持，促進苗栗產業創新永續成長。三年來，也謝謝苗創團隊包含工研院、農科院、國衛院、商發院、聯合大學、育達科大、亞太創意技術學院、清大自強基金會等夥伴們，共同推動粉末冶金、高值陶瓷及智慧觀光服務業，未來持續運用科專成熟技術，融合地方文創深耕苗栗特色產業，協助廠商轉型升級，導入跨部會輔導資源，創造地區產業價值鏈，培育產業創新種苗及企業研發團隊，協助上、中、下游廠商互聯組成研發聯盟，共同開拓國際新市場鏈結地方文化創意。



苗創中心執行總監郭煌村指出。本年度完成訪視162案、診斷52案、微型輔導41案，協助20家廠商通過苗栗地方型SBIR。另外，輔導泉順碾米廠、泓發樂活及仁親銅導等多家廠商獲得中央政府補助，促成研發投資1.84億元，活絡在地產業源源不斷的研發創新能量。



從當天展演的44項成果來看充分顯示苗栗產、學、研互動合作的創新平台優化、成果非凡帶動苗栗產業創新爆發力。同步推動苗栗多元產業聚落創新發展，朝北銜桃竹高科技園區，南向接中彰投智慧機械之都，形塑跨區域產業創新群聚軸心暨創新廊道樞紐典範。



下午產業交流論壇特別邀請旅遊達人林龍總經理，以「導購正夯、苗栗尚好康」議題，展演導覽人員透過導遊、導購、導創意，傳授如何介紹產品，循序漸進導入販售技巧，搭配幽默易懂之解說技巧與生活話術，傳授店家推銷技巧提升業績。邀請粉末冶金產業領導廠商台灣保來得李輝隆協理，也是中華民國粉體及粉末冶金協會常務監事，以「粉末冶金聚落之蛻變」專題闡述保來得跨足高科技創新歷程，分享台灣典型傳統產業創新翻轉暨前瞻粉末冶金變遷趨勢與最新發展，現場氣氛活絡精彩。



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