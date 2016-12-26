全國和家盃排球賽 1月高雄開打中央社 (2016-12-26 19:50)
「第61屆和家盃排球錦標賽」明年1月5日將在高雄開打，吸引284隊、8520名球員參賽。主辦單位26日舉行賽前記者會為賽事暖場。（高雄市體育處提供）中央社記者程啟峰高雄傳真 105年12月26日
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