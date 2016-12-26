大明星開直升機帶你玩香港（1）中央社 (2016-12-26 19:50)
每年歲末年初是香港最熱鬧的時節，除了買東西吃東西，香港其實還有很多樂子，搭乘直升機環繞香港上空是今年香港的最夯行程，可以俯瞰整個香港市中心和離島美景。中央社記者陳葦庭攝 105年12月26日
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