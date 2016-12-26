遼寧艦西太訓練 陸：應享航行飛越自由中央社 (2016-12-26 19:50)
中國大陸外交部發言人華春瑩（圖）26日說，外界不必對中共海軍航空母艦遼寧號赴西太平洋訓練做過多解讀，這次訓練符合國際法，應享有海上航行和飛越自由。中央社記者尹俊傑北京攝 105年12月26日
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