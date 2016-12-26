日期:12月26日消息，據《全市場》、阿根廷公共電視台等多家媒體報導，上海申花不僅要引進特維斯，還想引進另一位阿根廷球星，那就是目前效力於法甲豪門巴黎聖日爾曼的邊鋒迪馬利亞。目前，這位阿根廷國腳邊鋒的評估身價高達5500萬歐元。如果迪馬利亞近期來華踢球，他有可能成為新的中超標王。

在相關報導中提到，不僅是特維斯，迪馬利亞也是上海申花的引援目標。迪馬利亞目前在巴黎聖日爾曼經歷困難時期。迪馬利亞可以在明年一月的轉會期離開巴黎聖日爾曼，前往中國踢球。一個原因是中國俱樂部能夠支付很高的薪水和轉會費，中國俱樂部可以得到世界上最好的球員。消息人士透露，上海申花為巴黎聖日爾曼和迪馬利亞開出了豐厚的報價，報價讓巴黎聖日爾曼和迪馬利亞感到滿意。不過，也有報導稱上海申花還沒有為引進迪馬利亞提交報價，可能會在未來見內提交報價。

近日，據《隊報》、《歐洲體育》等媒體報導，迪馬利亞的經紀人門德斯表示不排除迪馬利亞離開巴黎聖日爾曼、加盟中國俱樂部的可能性。門德斯已經跟未透露名稱的中國俱樂部討論過迪馬利亞加盟的可行性。迪馬利亞本賽季陷入低谷，他和主教練埃梅里的關係接近破裂。最近一段時間，迪馬利亞在巴黎沒有訓練。隨後，義大利媒體《全市場》報導，迪馬利亞收到了來自中國俱樂部的超級報價，但沒有曝光中國俱樂部的名稱。如今，上海申花成為迪馬利亞的緋聞下家。

迪馬利亞，現年28歲，身高1.80米，阿根廷國籍，司職邊鋒，2016-2017賽季代表巴黎聖日爾曼出場21次打入3球並有7次助攻。作為阿根廷現役國腳，迪馬利亞累計代表阿根廷國家隊出場78次打入17球。目前，德國足球數據網路媒體《轉會市場》給迪馬利亞標出的評估身價是5500萬歐元。2015年，迪馬利亞以6300萬歐元轉會費加盟巴黎聖日爾曼。考慮到世界級球星登陸中超普遍溢價比較多，如果迪馬利亞近期來華踢球，他的轉會費可能要比5500萬歐元的評估身價高得多，的確有可能超過奧斯卡、成為新的中超標王。

（李哲）