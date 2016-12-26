任天堂擬每年發2至3款手游 手機成業務新支柱北京新浪網 (2016-12-26 19:24)
據外媒報導，發佈首款手游《超級馬里奧跑酷》(Super Mario Run)一周后，任天堂披露，它計劃從明年起每年發佈2-3款手游。雖然任天堂沒有透露具體的新作項目，但此前有消息曝光稱，《火炎之紋章》、《動物之森》等在任天堂掌機和主機平台上的銷量大作都將推出移動版作品。任天堂在開發數款手游不是秘密，但這一消息表明它將在手游領域有更大作為。
時運不佳的Miitomo社交應用和《超級馬里奧跑酷》標誌著任天堂涉足手游領域，讓其粉絲頗感意外，但在許多市場觀察人士看來，任天堂早就該涉足手游領域了。雖然《超級馬里奧跑酷》打破蘋果App Store應用商店的遊戲下載速度記錄，發佈僅4天下載量就達到4000萬次，但這款遊戲並未受到評論家和遊戲玩家熱捧。
最近在接受《京都新聞》採訪時，任天堂社長君島達己(Tatsumi Kimishima)證實了公司在開發多款手游的傳言，並透露公司計劃每年發佈2-3款手游。據君島達己稱，任天堂目前把手機看作是公司業務的「第三根支柱」。之前任天堂的業務重心一直是家用遊戲主機和掌機。
君島達己還表示，他預計《超級馬里奧跑酷》在App Store中的下載量將達到1億次，任天堂「在收集玩家反饋信息，以進一步改良《超級馬里奧跑酷》」。
目前尚不清楚《超級馬里奧跑酷》登陸Android平台的時間。
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