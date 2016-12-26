一個多月前，聯想照例召開業績溝通會，並且對外公佈了一條遠比「季度財報」更重磅的話題——Moto將成為聯想集團旗下唯一的手機品牌。這是距那以後，聯想集團副總裁常程首次接受對外採訪：新品ZUK Edge、明年計劃與趨勢、ZUK和Moto，我們一條一條說。

作為剛剛上線新機，ZUK Edge無疑是常程這次發聲的一個契機。在成品前，ZUK對其做過多個嘗試。譬如和小米Mix一樣的頂部效果，譬如曲面屏。在多次取捨后，展現在眼前的才是如今的ZUK Edge。從技術角度看這款手機擁有86.4%的高屏佔比、隱藏在玻璃下的指紋按鍵、獨特的防跌落設計；技術之外，是這家公司對明年趨勢的看法。

全面屏或是曲面，明年的主流

作為拯救手機顏值新方向，屏幕話題在今年熱度比往年更高：無邊框是這兩年保留項目、曲面屏從年初火到年末、「全面屏」也在今年年末登場。用腳投票，ZUK選擇壓寶「全面屏」。至於原因，顏值之外，尺寸是常程眼中的關鍵。

「我們在做小屏超旗艦，這個是有原因的，大部分時間用戶會陷入一種糾結：用慣5英寸的人覺得5.5英寸太大了難拿，喜歡5.5英寸的人覺得5英寸太小了看著不爽，有沒有一種方式是說把5.5英寸的屏幕和5英寸的機身大小放在一起。」毫無疑問，曲面或者平面，這兩個不只是好看，更能增大屏佔比。

「明年手機廠商的新花樣在今年下半年就能看出個大概，曲面屏是其中分之一，但是難點在產能。三星和LG顯然會優先供應自家產品，蘋果可能吃掉一部分，剩下能拿到的量不多。但全面屏情況不太一樣，作為LCD中的一員，這一屏幕產量並不低。對於廠商來說，難度在於「怎麼讓屏佔比更大一些」。

把頂部留空，鏡頭放在機身下巴，這是聯想最初給出的答案；至於最終這個版本的技術難點，我們舉幾個例子。譬如ZUK Edge頂部實際不寬，是因為把排線安排在了機身底部；把camera從傳統的接近正方形的設計，改成像長方形，也是為了縮減頂部空間。

同樣機身底部也不寬，是因為ZUK創新的把Home鍵的電線布局和屏幕排線疊加，而不是簡單的放在一個平面。另外把指紋掩藏在屏幕下，一方面是便於如今立體堆疊的設計；同樣也是出於另一個技術取捨——如今的指紋，要比超聲波識別更穩定。

手機行業全面提價？這是個必然

如果你關心手機這個行業，那一定聽過這樣一條消息：」明年美元匯率每增加一美分，手機製造成本將會上漲20元人民幣「。雖然沒有正面回應這個數據是否準確，但常程當面表示「明年手機可能會全面提價，原因有兩方面，一個是手機零配件供應量的問題，還有一個是美元匯率影響」。

關於後者，常程進一步給出數據「目前匯率是6.9%上下，明年我們預測會是7.2%；甚至，這也只是個樂觀估計」。我們簡單算一筆經濟賬，如果以「一美分匯率調整增長會增加20元人民幣的手機造價成本」來計算，單台手機成本或增加80元。

不過這對於ZUK來說並不都是壞事「聯想是做全球業務，有一些財務上的操作，可能會稍微好一點」。

大家好奇的最後一個問題

本來，這是一場產品溝通會，但既然話題主角已經從手機本身談到明年硬體趨勢，常程也並不反對再聊些別的。比如——今後ZUK品牌的走勢。關於這點，常程說「你要同時說明白三件事和同時說明白一件事，這個難度是不同的，對於聯想現在這個局面來說，可能更聚焦一點更容易取得突破。回到這一點策略怎麼做，大家明年可以看到一系列的產品推出。」

換一個具象的說法「 現在發ZUK Edge，明年還有別的機器出來；根據競爭情況會有不同方案」至於「過渡時間會是怎樣一個狀況」，至少現在的ZUK以及常程，還保持著曾經那個開放寬鬆的產品態度。(王迪)