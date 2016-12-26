旅日球員陽岱鋼所屬巨人隊今天宣布，左投內海哲也因縱膈有腫瘤，所以進行手術取出，30日預計出院。

根據目前看來，他若順利出院，還要過2至3周才能開始訓練，1月下旬開始進行投球練習。

巨人隊總經理堤辰佳表示：「現在是沒有聽到事情往不好的方向前進，1月開始他會預定到沖繩自主訓練，根據復健狀況，再考慮是否參加春訓。」